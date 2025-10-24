Especialistas proponen corrección del Plan de Rescate de la cuenca del Atoyac: Aurelio Fernández

Un grupo de especialistas propondrá al gobierno federal una corrección al Plan de rescate del río Atoyac en el que se incluya la regularización urgente de las 100 descargas más contaminantes tanto en Puebla como en Tlaxcala, la conformación de un organismo operador de cuenca y la exigencia del cumplimiento cabal del contrato de Concesiones Integrales, empresa que realiza las cuatro quintas partes de las descargas al afluente, destacó Aurelio Fernández Fuentes, director del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la UAP.

Durante su participación en el IV Congreso la Gestión Integral del Agua, realizado en la Casa de las Culturas Contemporáneas del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Fernández Fuentes destacó que en su plan hídrico el gobierno federal propone atender los efectos y no las casusas del infierno ambiental que se vive en la cuenca.

El académico cuestionó que no haya un plan coherente, de nueva cuenta se plantea la construcción de plantas de tratamiento y lo que calificó como una “barbaridad” que es la propuesta de dragar el río, sin una propuesta clara respecto a donde serán colocados los lodos contaminados de más de 200 años.

“Lo que estamos proponiendo es atacar las causas antes que los efectos. Estamos ante un desastre de lento impacto que tienen peores consecuencias que el que se vive en la Sierra Norte”, manifestó.

En su ponencia señaló que entre las acciones urgentes que se proponen para la rectificación del plan se encuentran la regularización inmediata de las descargas más dañinas que no son tratadas, que podrían entre 40 y 100.

Exigen el cumplimiento cabal del contrato de Concesiones Integrales en la lógica de que cuatro quintas partes de las descargas del Atoyac y Alseseca las hace la empresa. Expuso que se trata de aguas residuales que contienen metales pesados y otros contaminantes orgánicos.

“El río se sanearía muchísimo si se detiene a las empresas grandes y se obliga a la empresa a cumplir con el contrato. El río se sanearía muchísimo y se podría recuperar bastante. La vida es muy necia, por ejemplo. en Valsequillo hay gente que vive de pescar carpas”, manifestó.

También proponen la atención sanitaria inmediata, a través de la conformación de un equipo médico interdisciplinario que atienda de forma permanente las afectaciones a la salud pública derivado de los contaminantes que van desde problemas de la piel y respiratorios, hasta casos de cáncer y de enfermedades renales. La propuesta señala que el equipo médico se coordinará con asesores jurídicos encargados de actualizar la normatividad aplicable.

Expuso que también es necesaria la conformación de un mecanismo interinstitucional de participación social para que se coordinen las acciones de los gobiernos federal y estatales, y no se realicen acciones aisladas. “Es necesario un organismo de contraloría de cuenca, de carácter federal que coordine de manera efectiva las acciones de las distintas dependencias, que realice acciones de contraloría y supervisión, que evite la dispersión institucional, garantice la transparencia en el uso de recursos y asegure una auténtica participación comunitaria, valdría la pena del organismo operador de cuenca”.

Sostuvo que el punto más complejo pero no menos importante es la creación de un Plan de Justicia Ambiental que contempla hasta la indemnización de los afectados.

Durante su presentación, Fernández Fuentes subrayó que la cuenca ha sido reconocida por el gobierno federal como una región de emergencia sanitaria y ambiental debido a un proceso de devastación que se aceleró con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, en los años 90.

Expuso que en la cuenca operan 26 mil 586 unidades económicas, incluyendo microempresas, de las cuales mil 587 son industrias pequeñas, medianas y grandes. El número de industrias e incrementó en un 20 por ciento tan solo entre 2010 y 2020.

La falta de regulación es severa, ya que menos del 30 por ciento de las industrias medianas y grandes reportan la contaminación que emiten. El saneamiento es casi inexistente, pues el 61 por ciento de los municipios descargan sus aguas negras directamente a los ríos barrancas sin tratamiento previo.

Asimismo, se ha comprobado el agua del Atoyac registra valores de toxicidad que exceden ocho veces el valor máximo permisible, conteniendo cancerígenos como benceno cloruro de vinilo y metales pesados.