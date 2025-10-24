Viernes, octubre 24, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Especialistas proponen corrección del Plan de Rescate de la cuenca del Atoyac: Aurelio Fernández

El director del Cupreder destacó que el gobierno federal propone atender los efectos pero no se atienden las causas del infierno ambiental.

Especialistas proponen corrección del Plan de Rescate de la cuenca del Atoyac: Aurelio Fernández
Efraín Núñez

Un grupo de especialistas propondrá al gobierno federal una corrección al Plan de rescate del río Atoyac en el que se incluya la regularización urgente de las 100 descargas más contaminantes tanto en Puebla como en Tlaxcala, la conformación de un organismo operador de cuenca y la exigencia del cumplimiento cabal del contrato de Concesiones Integrales, empresa que realiza las cuatro quintas partes de las descargas al afluente, destacó Aurelio Fernández Fuentes, director del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la UAP.

Durante su participación en el IV Congreso la Gestión Integral del Agua, realizado en la Casa de las Culturas Contemporáneas del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Fernández Fuentes destacó que en su plan hídrico el gobierno federal propone atender los efectos y no las casusas del infierno ambiental que se vive en la cuenca.

El académico cuestionó que no haya un plan coherente, de nueva cuenta se plantea la construcción de plantas de tratamiento y lo que calificó como una “barbaridad” que es la propuesta de dragar el río, sin una propuesta clara respecto a donde serán colocados los lodos contaminados de más de 200 años.

“Lo que estamos proponiendo es atacar las causas antes que los efectos. Estamos ante un desastre de lento impacto que tienen peores consecuencias que el que se vive en la Sierra Norte”, manifestó.

En su ponencia señaló que entre las acciones urgentes que se proponen para la rectificación del plan se encuentran la regularización inmediata de las descargas más dañinas que no son tratadas, que podrían entre 40 y 100.

Exigen el cumplimiento cabal del contrato de Concesiones Integrales en la lógica de que cuatro quintas partes de las descargas del Atoyac y Alseseca las hace la empresa. Expuso que se trata de aguas residuales que contienen metales pesados y otros contaminantes orgánicos.

“El río se sanearía muchísimo si se detiene a las empresas grandes y se obliga a la empresa a cumplir con el contrato. El río se sanearía muchísimo y se podría recuperar bastante. La vida es muy necia, por ejemplo. en Valsequillo hay gente que vive de pescar carpas”, manifestó.

También proponen la atención sanitaria inmediata, a través de la conformación de un equipo médico interdisciplinario que atienda de forma permanente las afectaciones a la salud pública derivado de los contaminantes que van desde problemas de la piel y respiratorios, hasta casos de cáncer y de enfermedades renales. La propuesta señala que el equipo médico se coordinará con asesores jurídicos encargados de actualizar la normatividad aplicable.

Expuso que también es necesaria la conformación de un mecanismo interinstitucional de participación social para que se coordinen las acciones de los gobiernos federal y estatales, y no se realicen acciones aisladas. “Es necesario un organismo de contraloría de cuenca, de carácter federal que coordine de manera efectiva las acciones de las distintas dependencias, que realice acciones de contraloría y supervisión, que evite la dispersión institucional, garantice la transparencia en el uso de recursos y asegure una auténtica participación comunitaria, valdría la pena del organismo operador de cuenca”.

Sostuvo que el punto más complejo pero no menos importante es la creación de un Plan de Justicia Ambiental que contempla hasta la indemnización de los afectados.

Durante su presentación, Fernández Fuentes subrayó que la cuenca ha sido reconocida por el gobierno federal como una región de emergencia sanitaria y ambiental debido a un proceso de devastación que se aceleró con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, en los años 90.

Expuso que en la cuenca operan 26 mil 586 unidades económicas, incluyendo microempresas, de las cuales mil 587 son industrias pequeñas, medianas y grandes. El número de industrias e incrementó en un 20 por ciento tan solo entre 2010 y 2020.

La falta de regulación es severa, ya que menos del 30 por ciento de las industrias medianas y grandes reportan la contaminación que emiten. El saneamiento es casi inexistente, pues el 61 por ciento de los municipios descargan sus aguas negras directamente a los ríos barrancas sin tratamiento previo.

Asimismo, se ha comprobado el agua del Atoyac registra valores de toxicidad que exceden ocho veces el valor máximo permisible, conteniendo cancerígenos como benceno cloruro de vinilo y metales pesados.

Temas

Más noticias

Internacional

Rompe Trump diálogo comercial con Canadá, su segundo mayor socio

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció anoche que pondrá fin a “todas las negociaciones comerciales” con Canadá, con “efecto inmediato”, debido...
Nacional

Boquete de 272.4 mdp en Judicatura de Norma Piña

La Jornada -
Ciudad de México. En su penúltimo año de funciones y cuando era encabezado por Norma Piña Hernández, entonces presidenta de la Suprema Corte de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

LA TIENDITA DE LOS PRIMORES

Alfredo Naime -
Justo antes de viajar a Buenos Aires para ser Jurado del 3er. Festival Internacional de Cine de la Universidad de Buenos Aires (FIC-UBA), hice...

¿Quiénes nos esperan?

Ricardo Antonio Landa -
A mi me espera  un libro abierto,  un cuadro de modigiani al frente, una tabla con imagen labrada en plastilina de Vivre sa vie  que me creó como sueño el...

12 docentes del SNTE 51 pierden sus casas por lluvias en Puebla

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) informó que 147 docentes resultaron afectados por las lluvias registradas en las...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025