España, epicentro del hackeo de datos de periodistas que cubren la conferencia mañanera de AMLO

Ciudad de México. – El presunto hackeo con el que se vulneraron los datos personales de más de 200 periodistas que cubren las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se realizó desde España con la cuenta y contraseña de un ex trabajador de la Presidencia de la República, informaron funcionarios federales.

En una ríspida conferencia de prensa, señalaron que la “sustracción ilegal” afectó a 263 periodistas acreditados, de un total de 309. Reconocieron que aunque esta extracción de información personal se dio desde el 22 de enero, sólo se pudo detectar hasta que se hizo pública en medios informativos y redes sociales, el viernes 26 de este mes.

El vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, indicó que el “acceso no autorizado” a los datos no se dio a la base de los periodistas acreditados en el Sistema de la Presidencia de la República, sino a un dominio a cargo de la Dirección General de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional que fue calificado como “preprogramación”.

Te puede interesar: Denuncia contra Chedraui mueve a Morena; anuncia quejas contra Eduardo Rivera

Informó que esta tarde se respondió al requerimiento sobre esta situación hecho por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y se se envió un correo electrónico a los comunicadores afectados para notificar que sus datos habían sido sustraídos.

- Advertisement -

En paralelo, que dijo que el gobierno federal interpondrá una denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) para dar con los responsables de la sustracción; además que en las investigaciones se tendrá que determinar la responsabilidad de los medios y usuarios de redes sociales que desde el viernes han difundido credenciales, datos y fotografías de algunos periodistas.

Ramírez Cuevas dijo que no se trató de una filtración, “sino de una sustracción ilegal”.

- Advertisement -

Ante pregunta de por qué en la mañanera de este lunes el presidente López Obrador acusó de un hackeo y responsabilizó a la oposición, el vocero acotó:

“Eso hay que preguntárselo al Presidente de la República, esta conferencia (vespertina) es para brindar la información que existe, la autoridad determinará la responsabilidad de quién o quiénes están de estar extracción ilegal de datos”.

Carlos Emilio Calderón, coordinador de Estrategia Digital Nacional, enfatizó:

“La sustracción fue desde un IP desde España. Se utilizó la cuenta de un usuario que ya no trabaja aquí para extraer ilegalmente esos documentos”.



Explicó que el dominio “preprogramación” es un sistema donde se guardaba la información de manera previa a que apareciera en los servidores oficiales correspondientes (es decir, una especie de borrador). Y aseguró que una vez que se detectó que fue vulnerado, se le dio de baja.

Ante las insistentes preguntas de por qué la cuenta y contraseña del ex trabajador de Presidencia no se eliminó, como establecen los protocolos, ambos funcionarios señalaron que se eliminó de prácticamente todos los sistemas, salvo del mencionado dominio “preprogramación”. Sin embargo, no explicaron la razón por la que se mantuvo ahí.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, detalló que la denuncia penal ante la FGR se presentará este martes y que se colaborará con todo lo necesario para dar con los responsables.

Además, puso a disposición de los 263 periodistas y YouTubers afectados en sus datos personales el apoyo del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En ese sentido, el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Félix Arturo Medina Padilla, precisó que los reporteros que se sientan en vulnerabilidad deberán solicitar individualmente al Mecanismo la atención a su caso, y éste, con base en una decisión de la Junta de Gobierno, evaluará cada paso para, de proceder, operar un plan de protección.