¿Eso es sobrevivir? ¿Desaparecer… así nomás? Parte 11

“Hoy las mujeres dejamos claro que hemos transformado nuestras vidas para defender no solo nuestros derechos, sino también los de nuestras hijas, hijos u otros familiares, y las causas justas de toda una sociedad”.

Yuriria Rodríguez Estrada, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

*“No podemos olvidar el peso de la memoria para la democracia. Ésta constituye un elemento crucial para la construcción de sociedades más justas e inclusivas. Recordar el pasado reciente es clave para construir una ciudadanía tolerante, comprometida con los valores democráticos en cuya memoria radica la garantía para que estos deleznables acontecimientos no se vuelvan a repetir”.

Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

La toma de las oficinas del Centro Integral de Víctimas de la CEAV, desde el 17 de marzo, se mantiene firme a pesar de la indolencia de las autoridades. El actuar de Yuriria y Alejandro descalifican sus impecables palabras. Ninguno ha acudido a tomarse un plato de sopa de verduras con las compañeras que hacen maravillas para que rindan las bolsas de arroz y los 5 kilos de jitomate que tienden sobre la mesa donde han (inútilmente) llamado al diálogo.

Hay ropa limpia tendida en los cubículos, algunos solo tienen lo puesto. Una silla de ruedas y una hamaca posibilitan que las mujeres y hombres mayores alternadamente no duerman sobre el piso, la espalda por el trabajo en el campo o la tortura los inmoviliza. Hay algunos enfermos de la presión o la diabetes que han sido afectados por la altura citadina y que ya se acabaron sus medicinas, pero no hay para comprarlas. Otros se han caído y fracturado durante las manifestaciones, porque sus bastones y la esperanza les fueron arrebatados. Otros temen ya no ver siquiera una pizca de justicia.

El Movimiento por la Verdad y la Justicia de Familiares de Personas Desaparecidas durante la Guerra Sucia en Guerrero (Movimiento contra el olvido), ha esperado pacientemente saber el paradero de 47 familiares, nos cuentan la infinidad de papeles ingresados a lo largo de 50 años en todas las dependencias y las marchas con Doña Rosario Ibarra de Piedra, la búsqueda en los Semefos, en las Fiscalías, en las fosas, y hasta en el mar (los sobrevuelos de la muerte) y en los campos militares.

Al platicar sus testimonios, la mayoría coincide del cómo sería su vida de diferente si no tuvieran desaparecidos por el Estado, nos hablan de cómo eran sus padres, sus hijos, sus pueblos, sus casas, sus animales, el maíz y las huertas a las orillas de los ríos que murieron como ellos en vida.

También nos hablan de la falta de todo, hasta de un lugar dónde rezar. Hablan de un futuro que no se tuvo, de qué habría pasado si no hubieran dejado la escuela, de qué si no hubieran conocido a Lucio Cabañas, si no hubieran pasado por la plaza cuando llegaron los soldados, que si el gobierno…, que si existiera la justicia o dios, tal vez, tal vez…

Doña Juana,73 años, analfabeta, esposa de un sobreviviente que a causa de la tortura quedó ciego y recientemente murió, continúa en búsqueda de 4 familiares más, al preguntarle cómo está, cómo ha sobrevivido, responde: “¡Queremos saber dónde están! Quiero que la gente sepa cómo sufrimos nosotros, bastante sufrimos, por esas pérdidas que tenemos. Es un dolor grande, mis hermanos… mi papá. ¡Ya solos así quedamos!”.

Desde el privilegio del poder y desde la blanquitud de los derechos humanos, los funcionarios le apuestan al desgaste, a cansar a los y a las compañeras que custodian unas lindas oficinas en la linda colonia del Valle, pero… si ya esperaron medio siglo, ¿qué más da?: “Aquí podemos esperar hasta a la muerte”.

Nota. Si quieres apoyar al colectivo con medicamentos, alimentos, ropa, acude a Ángel Urraza 1013, Col. del Valle Centro, Benito Juárez, CDMX, metro División del Norte o comunícate al 5559627750.

*Encinas se refiere a la dictadura argentina. Texto completo en: http://www.alejandroencinas.mx/articulos/no-hay-democracia-sin-memoria/

Beatriz, símbolo de la injustica del Estado contra las mujeres pobres

La Página del Maíz, número 209,

El Salvador. Este 22 y 23 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) analiza una demanda al Estado Salvadoreño por violación a los derechos de Beatriz, una joven madre pobre con enfermedades crónicas que no pudo obtener la debida atención legal que merecía su segundo embarazo de alto riesgo.

Los hechos

En 2013, cuando Beatriz tenía 11 semanas de embarazo, se detectó que el feto tenía una malformación llamada “anencefalia”, o sea, no tenía cerebro y no iba a vivir. Como ella sufría de lupus y de nefritis lúpica, enfermedades que mantenían un riesgo latente y que la habían afectado en su primer embarazo, ella solicitó la intervención acorde a su caso. Su petición fue respaldada por varios médicos especialistas, quienes necesitaban una autorización legal para proceder.

Beatriz presentó su caso ante la Corte Suprema de Justicia pero esa instancia judicial la obligó a seguir con el embarazo, a pesar del riesgo para su salud física y mental que se seguía deteriorando. Como entró en trabajo de parto prematuramente, se le realizó una cesárea de emergencia. El feto que nació solo vivió cinco horas.

Luego Beatriz presentó una demanda contra el Estado salvadoreño en una instancia internacional que vela por los Derechos Humanos. Pero poco después, como su cuerpo ya estaba muy debilitado, ella murió porque su salud no soportó la hospitalización a la cual fue sometida luego de un accidente de tránsito.

El caso de Beatriz fue presentado ante la CIDH, con una demanda al Estado salvadoreño por ser “… responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial y derecho a la salud…

El Estado no protege a las mujeres pobres

Las complicaciones obstétricas deben ser atendidas legalmente por el Estado para salvaguardar la salud y la vida de todas las mujeres. Pero por el contrario, en El Salvador hay mujeres pobres que hasta van presas ante esas complicaciones.

La ley y la justicia le dieron la espalda a Beatriz, sobre todo por ser pobre. Si ella hubiera pertenecido a una familia rica, seguramente no hubiera pasado por una situación tan riesgosa su cuerpo, restándole fuerzas para soportar una nueva hospitalización que se le presentó.

El 5 de enero pasado, la Comisión Internacional de Derechos Humanos recomendó al Estado Salvadoreño compensar al núcleo familiar de Beatriz por las afectaciones a su vida2. El actual Gobierno no ha cumplido.

La Corte-IDH debería condenar al Estado salvadoreño por la grave falta que cometió. Un fallo condenatorio sentaría un precedente para que casos como el de Beatriz no vuelvan a repetirse en El Salvador y en ningún otro país. Así se haría un homenaje digno para Beatriz.

LAS GUERRERAS INVISIBLES

Marfa Loaiza y Elena Blanco

La discriminación y segregación a la que hemos sido sometidas las mujeres, se acentúa por las indignantes condiciones socioeconómicas que sufrimos, que endurece la exclusión y el nulo reconocimiento a la lucha diaria que hacemos como Guerreras Invisibles.

Generalmente asociamos la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con las grandes gestas que durante décadas hemos desarrollado las mujeres para que nos restituyan derechos fundamentales negados por nuestra condición de género; sin embargo, hay miles de luchas cotidianas de las mujeres que son tan legítimas como las gestas históricas por el voto, pero son invisibilizadas por una cultura que ignora la pobreza femenina y convierte nuestra lucha y sacrificio como algo natural. Son millones las mujeres que han sido excluidas por el sistema al negarles la posibilidad de desarrollar sus capacidades, limitándolas a ser mujeres con bajo nivel académico y escasez de recursos, muchas de ellas son madres cabeza de hogar o abuelas cuidadoras que se ven obligadas a ejercer labores como el trabajo domestico o los oficios varios, que les proporcionan ingresos muy bajos, insuficientes para cubrir necesidades básicas, además de tener que dejar a sus hijos o nietos la mayor parte del tiempo solos y sin mayor proyección de superación social y profesional.

Una madre, una tía, una abuela que en precarias condiciones debe asumir el cuidado y formación de los chiquillos de la familia, emprende una gesta ardua y admirable que enfrenta las vicisitudes del día, como conseguir qué llevar a la mesa y la mayoría de las veces distribuir una sola ración de comida para 4 o más bocas, que en muchas ocasiones implica que por su alta sensibilidad, decida no comer para que los pequeños le hagan una maniobra de engaño al hambre.

Aunque estas parezcan luchas pequeñas, son gestas titánicas que no surgen del empoderamiento que da la formación académica o la conciencia de clase, nacen del alma, de lo más entrañable del amor filial, como una aplicación fidedigna de lo que Camilo Torres denominó Amor Eficaz; estas luchas son gigantes en términos de construcción social, son el armazón del que se alimenta la lucha social y popular, que se vuelven la llama eterna que alimenta el ideal de construir un nueva sociedad con justicia y equidad social.

A todas estas Guerreras Invisibles, muchas de ellas que ya no nos acompañan en este mundo y a las que siguen forjando el futuro de los suyos, va nuestro reconocimiento, admiración y gratitud, por ese gran sacrificio de ustedes que deja una huella imborrable, por esto la historia está en deuda con ustedes. Revista Insurrección Colombia

“El único descubrimiento”

El ùnico descubrimiento que nunca

ha registrado

este cientìfico

es el de una làgrima

pequeña, acusadora,

en el ojo del conejillo de Indias

Enrique González Rojo Arthur

