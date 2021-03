Escuelas Aztecas y Umad se enfrentan este viernes

Las Escuelas Aztecas de la UDLAP tienen una dura prueba en el Encuentro Atlético en línea de la Conadeip, enfrentan este viernes a las 17 horas a los Tigres Blancos de la Umad.

Una partida a considerarse el duelo de Camino Real, pues ambas instituciones se encuentran sobre la misma avenida en Cholula, Puebla, dando un desafío deportivo.

Llegó la cuarta semana para la pesadilla naranja y es momento de que se manifieste como tal, pues no ha tenido ese impacto que la caracteriza, sobre todo para ejecutar los ejercicios como se debería.

En la partida pasada ante Borregos Toluca se quedó a 28 repeticiones de llevarse el triunfo, justamente por eso, no alzaba las manos en el push ups hand release, no hizo bien el squat and jump o marcaba bien el sit up, haciendo que los entrenadores encargados no les contabilizaran la repetición.

Lo anterior ha sido una molestia para el entrenador en jefe del representativo de la UDLAP, Luis Alberto Monroy. Si bien, reconoce que los ejercicios nuevos son difíciles, sobre todo en la parte metabólica por implicar mucha resistencia y fuerza; considera que el enfoque de sus deportistas debe ser el realizar buenas repeticiones y no la cantidad.

Ya que en el minuto con 45 segundos que dura la participación, sirve de poco hacer 40 ejecuciones mal cuando se pueden hacer 20 a la perfección. “Algunos jugadores que no siguen las indicaciones de cómo se debe de hacer la repetición perfecta para ser validada”, añadió el head coach.

La jornada cuatro del Encuentro Atlético en línea de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (Conadeip), continuará con los mismos tres ejercicios: lagartijas alzando las manos cuando se está acostado, sentadilla dando un salto y abdominales.

Lo que cambiará para la juvenil tribu verde y que mantiene un acento de expectación, es el oponente: los Tigres Blancos de la Umad, “un equipo tal vez no con gran número de jugadores, pero si preparados y además (al ser) un enfrentamiento de dos escuadras de la ciudad siempre lo hace interesante”, expresó el coach Monroy.