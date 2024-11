Por desabasto a nivel nacional, escasean vacunas contra la rabia humana en Puebla

Por un desabasto que se registra a nivel nacional, en Puebla hay escasez de vacunas contra la rabia para humanos, confirmó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de su área de Comunicación.

En las últimas semanas, usuarios han acudido tanto a unidades del instituto, así como hospitales como el del norte y sur, además de centros de salud, sin que encuentren dosis que se les puedan suministrar; tampoco están disponibles en el sector privado.

Es importante mencionar que en Puebla, la rabia en humanos no es un problema de salud pública; en lo que va de 2024 no han sido reportados casos de ese tipo.

De hecho, en 2023 la entidad sumo 22 años sin esta enfermedad viral que afecta al sistema nervioso central; y 13 años sin que se haya presentado en perros.

En el IMSS confirmaron a La Jornada de Oriente la escasez de la vacuna, pero manifestaron no conocer por qué se está presentando en todo país, precisamente por ser un tema de carácter nacional.

Añadieron que en caso de que alguna persona no la encuentre en alguna clínica u hospital, se pide el apoyo de otras unidades para conseguirla.

Una de las que está en esa situación es la clínica 55 de Amalucan, a la cual han llegado pacientes con mordeduras de perro, pero no los han vacunado porque no disponen del biológico.

En tanto, en una visita realizada al Hospital del Norte, corroboraron que actualmente no disponen del biológico y que en todo caso, la persona que lo requiere puede acudir a la jurisdicción número seis, ubicada en la carretera que conduce a Valsequillo para ver si ahí la tienen o la pueden conseguir.

En otros centros de salud de municipios de la zona conurbada, como Xoxtla, informaron que tampoco disponen del biológico y que será hasta marzo cuando les llegue, tanto para humanos como para animales.

La Jornada de Oriente buscó una postura oficial de la Secretaría de Salud (Ssa) sobre el desabasto que se registra en la entidad, la respuesta fue que en cuanto tuvieran la información la harían llegar a esta casa editorial, lo cual no ocurrió hasta cierre de la presente edición.

Durante la temporada de calor es cuando suelen incrementar los casos de rabia en animales, como perros (causantes del 99 por ciento de los casos de rabia humana nivel mundial), porque coincide con los ciclos de reproducción y al estar en mayor contacto, hay más propagación del virus.

No obstante, incidencia ha venido reduciendo por las campañas de vacunación emprendidas por los gobiernos.

Después de que una persona fue mordida por un animal (como perro, gato, murciélago, rata, ardilla, zorrillo, zorro, coyote) con rabia, que se sospecha que la tiene o que no está vacunado, es valorada y si se confirma que requiere del biológico antirrábico, se le deben aplicar cinco dosis.

La primera debe ser en el día cero, es decir en el mismo de la agresión; es posible hacerlo al siguiente, pero reduce la efectividad del biológico, indicó el médico Miguel Ángel Uriarte Serrano

La segunda debe ser al tercer día, la tercera al séptimo, la cuarta al décimo cuarto y la última en el vigésimo octavo.

A la par, el paciente debe estar vigilado por al menos ocho días para corroborar que no presente síntomas de rabia, tales como cambios en el comportamiento, retraimiento, excitación agresiva, inquietud, ausencia de coordinación motriz, fotofobia, parálisis faríngea progresiva, dificultad para deglución y en algunos casos, temblores y espuma en la boca, pudiendo llegar hasta la muerte.

En el caso de los animales, añadió, también se deben mantener en observación a fin de corroborar si tiene o no rabia.

“¿Qué pasaría si no me aplicó la vacuna el día de hoy? La puedo aplicar al siguiente día, no corre riesgo el paciente, solamente va a disminuir en este caso la afectividad de la vacuna; hay que tener en vigilancia al paciente al menos por un lapso de ocho días, que también no vaya a presentar ningún síntoma de rabia. A pesar de que no se aplicó la vacuna el día cero, hay que aplicarla al otro día, aun así”, finalizó.