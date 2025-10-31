Escándalo en el penal de Puebla: investiga SSP videos de fiestas con cervezas

Viernes, octubre 31, 2025
“El Pavón” y el “Jaguar” se ostentan como “dueños” del reclusorio

Yadira Llaven Anzures

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla inició una investigación inmediata, tras la difusión en redes sociales de videos presuntamente grabados dentro del Centro Penitenciario de San Miguel, en los que se observan graves irregularidades, como la presencia de cervezas y una celebración con mujeres externas al reclusorio.  

Los videos, uno de ellos supuestamente grabado el pasado 28 de octubre y el otro un fin de semana anterior, evidencian un presunto autogobierno al interior del penal y el control de negocios ilícitos. 

Las publicaciones en redes sociales que acompañan a los videos señalan a internos identificados con los alias “el Pavón” (Marco Antonio Pavón García) y “el Jaguar” como los presuntos “dueños” del penal.  

Estos internos controlarían, según las denuncias, la venta de droga, la renta de teléfonos celulares, el cobro de visitas y hasta el cover para asistir a las fiestas internas.  

En el segundo video se muestra a dos internos con dos mujeres externas en lo que parece ser una celebración, lo que subraya la falta de control y la vulneración de la normativa penitenciaria. 

A través de un comunicado oficial, emitido este jueves, la SSP informó que la investigación está a cargo de la Dirección General de Asuntos Internos con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que fueron grabadas y difundidas las imágenes, y para sancionar a los responsables.  

La dependencia estatal reiteró su política de “cero tolerancia” ante cualquier conducta que contravenga la normatividad penitenciaria o vulnere la integridad de los procesos de reinserción social.  

Asegura que se aplicarán las sanciones administrativas y penales correspondientes a todo el personal involucrado y a las Personas Privadas de la Libertad (PPL) que hayan participado.  

Irregularidades Persistentes 

Este escándalo se suma a una serie de denuncias recientes sobre el autogobierno, extorsiones y abusos dentro del Penal de San Miguel.  

A inicio de mes, medio locales reportaron la preocupación de familiares por la existencia de nuevos “concesionarios” que controlan la visita íntima y la renta de celulares. 

La institución destacó que, a pesar de estos hechos, diariamente se realizan acciones de seguridad, reinserción y respeto a los derechos humanos, mencionando jornadas de salud, limpieza, equipamiento de aulas y la reciente modernización e instalación de un sistema de videovigilancia, aunque la eficacia de este último queda en entredicho tras la difusión de los videos. 

Finalmente, el gobierno del estado de Puebla, mediante la SSP, refrendó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. 

