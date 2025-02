Es una “locura” y una “ley mordaza” la iniciativa de Andrés Villegas para “regular” el periodismo: PRI

Como una “locura” y “ley mordaza” calificó la dirigencia estatal del PRI la iniciativa que el diputado morenista Andrés Villegas Mendoza presentó la semana pasada para “regular” la actividad periodística en Puebla.

El dirigente Néstor Camarillo Medina y la secretaria General Delfina Pozos Vergara señalaron que el partido se opondrá a la posible aprobación de la propuesta al considerar que representa un intento de censura a los comunicadores poblanos.

Interrogado sobre el tema durante una conferencia de prensa, este lunes, Camarillo Medina descalificó la propuesta al indicar que perjudica la labor de los periodistas poblanos debido a que limita su libertad de expresión al prohibir que aborden temas que son de interés público, entre los que destacó la vida privada de los funcionarios públicos o de los políticos.

Explicó que, desde su óptica, una persona que percibe un salario que proviene del erario deja de tener una vida estrictamente privada pues las personas están interesadas, con justificación, en conocer, por ejemplo, cómo creció su patrimonio, por lo que prohibir a los comunicadores hablar de ese tema es una “mordaza”.

“Es aplicarle un cubrebocas a los periodistas. Cuando te dedicas a la política tu vida se vuelve pública aunque tú no quieras porque eres un personaje público, que recibe recursos públicos, que depende del erario, el Estado te paga, entonces, si no quieres que te señalen pues no te pongas a hacer política”, abundó.