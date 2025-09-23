Martes, septiembre 23, 2025
Es un reto mantener la alianza Morena-PT-PVEM de cara a 2027: Armenta

Durante el informe de diputados federales poblanos por Morena el titular del Poder Ejecutivo se pronunció por mantener la alianza partidista

Alejandro Armenta Mier llama a preservar la alianza de Morena, PT y PVEM rumbo a las elecciones de 2027.
Alejandro Armenta Mier llama a preservar la alianza de Morena, PT y PVEM rumbo a las elecciones de 2027. Foto: Es Imagen
Efraín Núñez

La permanencia de la alianza entre el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) enfrentará un importante desafío con vistas a las elecciones de 2027, reconoció el gobernador Alejandro Armenta Mier durante el informe de actividades de los diputados federales poblanos por Morena.

En el acto, celebrado en Puebla, el jefe del Ejecutivo estatal enfatizó que la estabilidad y cohesión de los partidos que integran la coalición que llevó a la victoria a Morena en 2024 resulta esencial para preservar los triunfos políticos en la entidad, advirtiendo los riesgos de una ruptura, en alusión directa a las tensiones nacionales con el PVEM.

Expresó que el principal reto para los próximos años será mantener la unidad entre las organizaciones políticas —Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza y Fuerza por México—, que han permitido consolidar la llamada Cuarta Transformación. Armenta subrayó que la suma de intereses dentro de la coalición es indispensable para seguir obteniendo resultados positivos en Puebla y dejar de lado las divisiones por encima de ambiciones particulares.

El mandatario evocó su trayectoria como diputado federal y cómo esa experiencia lo sensibilizó sobre el vínculo con la población, señalando que la labor legislativa implica responder desde peticiones de pirotecnia hasta gestión de recursos para municipios y distritos.

Por su parte, José Antonio González Hernández, coordinador de los diputados poblanos de Morena en la Cámara de Diputados, destacó que en el primer año de la presente legislatura se avalaron reformas relevantes al Poder Judicial, permitiendo la elección popular de ministros y magistrados. También resaltó la reforma a la Ley de Bienestar, que otorga rango constitucional a los programas sociales y la pensión universal, y otras iniciativas como la modificación a la legislación sobre vivienda de los trabajadores, la protección animal y la prohibición de la reelección y el nepotismo electoral.

El coordinador mencionó igualmente reformas orientadas a la defensa de la soberanía nacional, la simplificación administrativa y la promoción de estímulos a la juventud en ámbitos de empleo, educación y cultura, reforzando el discurso de continuidad del proyecto transformador en Puebla.

Con este contexto, queda clara la preocupación por los efectos políticos que podría acarrear una posible fragmentación de la alianza Morena-PT-PVEM, y la insistencia del gobernador Armenta en preservar la cohesión partidista de cara a 2027, tanto en el plano local como nacional.

