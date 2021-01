Es un reto constante estar en el taekwondo de UPAEP

La destacada taekwondoin de UPAEP Ana Belén Peña expresó que esta etapa de pandemia ha modificado todo en cuanto a su deporte, pero ha abierto puertas interesantes para el poomsae (formas) que es su especialidad y donde sigue cosechando éxitos para las Águilas.

La estudiante de la licenciatura de Comercio y que cursa el sexto semestre comenta que combinar la parte deportiva con la académica es un reto, por lo que ha tenido que organizar sus tiempos para ser eficiente. Recalcó la importancia de pertenecer a un equipo como el de Taekwondo de UPAEP.

“Me inspira estar en un equipo como UPAEP, es un equipo que está dentro de los más fuertes en formas, me gusta saber que la gente espera resultados importantes de nosotros, me gusta trabajar en equipo que se ve en la competencia, en el apoyo de ellos y en los entrenamientos para que salgamos triunfantes en las competencias”.

Ana Belén Peña, una de las taekwondoines más destacadas para UPAEP en la modalidad de poomsae, expresó que durante esta pandemia se han tenido que adaptar de la mejor manera a las condiciones.

“Es algo que a mi me gusta mucho, Marlen (Ocampo) yo la admiro mucho y atletas de ese nivel es una exigencia continua, porque no puedes estar aquí y no tener resultados, debes trabajar y dar los mismos resultados, construir tu camino y ser parte de esta tradición que es UPAEP”.

Expresó que una pieza clave en este proceso es Jaime Barrón, el entrenador de las Águilas que es un ejemplo, es una inspiración porque trabaja fuerte en el gimnasio, en el área te impulsa a ser mejor.

“Nos hemos mantenido de una manera diferente, el poomsae nos ha permitido seguir compitiendo a distancia, nos hemos adaptado a toda esta nueva forma, a la cámara, al espacio, a trabajar solos, poco a poco, pero vamos trabajando”.

La taekwondoín expresó que su especialidad, el poomsae (formas), ha evolucionado para ser más espectacular con la introducción del Free Style como modalidad dentro esta fase de la competencia, lo que ha sido un reto para ella.

“El poomsae se ha modificado, me ha costado un poco, yo no soy tanto de gimnasia, pero nos metimos en una nueva dinámica, incorporamos al entrenamiento todas estas acrobacias, en México hay muy buenos exponentes en esta especialidad, a nosotros nos emociona incorporar toda esta faceta en el taekwondo”.

Finalmente expresó que esta época de pandemia ha podido disfrutar de su familia, de estar en casa y también se convirtió en una situación de adaptación por el cambio en su ritmo de vida.

“Es algo a lo que no estaba acostumbrada, a estar en mi casa, mi dinámica era completamente diferente, me ha costado mucho la universidad al inicio para meterse en las clases en línea, pero ahora ya estamos adaptados y listos para seguir con todo lo que venga”.