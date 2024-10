Es tiempo de que se deje de pagar a trabajadores del Poder Judicial que siguen en paro: Colegio de Abogados

Ya es tiempo de que los trabajadores del Poder Judicial federal, que están cercanos a cumplir dos meses de paro de labores, se les dejen de pagar sus salario, no solo porque no están cumpliendo con sus funciones sino por todas las afectaciones generadas a los ciudadanos.

Así lo consideró Jorge Sosa Pérez, presidente del Colegio de Abogados por el Verdadero Estado de Derecho, quien en entrevista comentó a La Jornada de Oriente que los empleados deberían saber que con la paralización de actividades están incurriendo en violaciones a la ley.

El litigante señaló que los empleados están vulnerando el acceso a la justicia efectiva y al debido proceso que debe tener el juicio de amparo.

“Pareciera que lo desconocen, se comportan como si fueran ciudadanos comunes y corrientes, cuando ellos podríamos decir que son peritos en Derecho y deberían estar a favor de la impartición de la justicia, de la legalidad, de la certeza jurídica… Están cobrando a pesar de que ellos saben que legalmente no tienen derecho a paro laboral porque son servidores públicos y no está previsto que ellos puedan organizar un paro… No tendrían que estar recibiendo ninguna remuneración porque están en un acto ilegal y sin embargo se les sigue pagado”.