TIEMPO DE DEFINICIONES

En los próximos días tendremos decisiones acerca de las candidaturas que buscarán encabezar a las coaliciones para el 2024.

El Frente contra López Obrador, hará más lenta su decisión en espera que haya desgajamientos en Morena y sus compañeros de viaje.

Marcelo Ebrard, por ejemplo, ha dicho que el viernes 10 dirá si continúa en el camino seguido con Andrés Manuel, se va al Movimiento Ciudadano (que ya tiene en Samuel García al suspirante que avalan Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y al parecer Dante Delgado, el jefe máximo) o busca su Camino por México, algo incierto ya que no hay posibilidades de una nueva agrupación que incida realmente en el 2024.

Xóchitl Gálvez, con una pachorra que no es propia de una niña que vendía cientos de gelatinas y tiene empresas de punta, dejará el Senado de la República el 19 de este mes.

--

Jorge Zepeda Patterson (Sin Embargo, 6 de octubre), ha señalado correctamente que no encuentra posible que Marcelo desplace a Xóchitl en la oposición, no obstante que la señora que tiene los huevos muy bien puestos– según ella-, es rechazada por la élite debido a esos y otros pronunciamientos: aborto, reunión de parejas del mismo sexo, etc., de los cuales ya no habla (sic transformista).

Mientras sabemos quiénes son los que ganan encuestas- método de todos-, luego de la fracasada reunión de Claudia Sheinbaum en el estadio que antes fue del Cruz Azul, la científica aceleró su marcha.

Lo mismo en Jalisco acordó con las organizaciones Hagamos que Futuro. La primera ligada a la Universidad de Guadalajara, hoy a cargo de Ricardo Villanueva; y la segunda encabezada por Pedro Kumamoto, quien estaba en contra de los partidos y por eso fue diputado local, aunque ahora alaba a doña Claudia.

. . .

El lunes 6, Sheinbaum encabezó un importante acto con diferentes sindicatos, algunos que tenían ligas con Ebrard, entre ellos los telefonistas, de Francisco Hernández Juárez- Slim mediante- y los siempre problemáticos del Metro.

Es decir, en tanto otros discuten acerca de qué les toca en el botín, el morenismo avanza.

En la Ciudad de México, clave para todo proceso eleccionario, PAN, PRI y PRD están hechos bolas. Harán debates- que no sirven para nada, según la experiencia de Beatriz Paredes-, después habrá encuesta y luego definición.

Algo que aceptan de dientes para afuera: Lía Limón, Kenia López Rabadán, Sandra Cuevas, Víctor Hugo Lobo (todos del blanquiazul), Luis Cházaro (del PRD en extinción) y Adrián Ruvalcaba (PRI como sigla).

Aunque ya saltó, como era lógico, Cuevas, quien va a la contienda muy arreglada, pero afirma: si no hay limpieza, estará con “gente basura” o sin principios.

Mientras el Cartel Inmobiliario panista de la Alcaldía Benito Juárez, cree que tiene en la bolsa la posición con Santiago Taboada.

Temporada de tiburones en la política.

Por eso se extraña y recordaremos siempre al gran filósofo Enrique Dussel, muerto el 5 de este mes, quien aseguró acerca de Morena: “El partido debe ser una escuela de la política y no una máquina electoral”.

[email protected]

@jamelendez44