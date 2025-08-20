Miércoles, agosto 20, 2025
Es por la ley, no por un asunto personal, que ningún político Mier o Armenta sea candidato en 2030: gobernador

Laura Artemisa es mi amiga y mi presencia en su casa de gestión es porque representa al Congreso

Yadira Llaven Anzures

Es por ley y no por un asunto personal, que ningún político de la familia Armenta o Mier sea candidato al próximo proceso electoral de 2030, sentenció este martes el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Esto último, debido a la polémica que se ha suscitado a partir del interés del senador Ignacio Mier de buscar por segunda ocasión la gubernatura de Puebla, luego de afirmar que su relación de consanguinidad con el actual mandatario es lejana, en octavo o décimo grado.

Al respecto, Alejandro Armenta declaró “ya cerré ese capítulo y ofrecí disculpas, porque no es personalizar, lamento que ningún familiar Armenta, ningún familiar Mier, por ley, puede participar”.

“Yo no soy quién, pero no pueden participar, mi cariño para mi familia Armenta y Mier”, acotó.

Tras inaugurar la casa de gestión de la diputada local Laura Artemisa García, presidenta del Congreso del estado de Puebla, el gobernador rechazó que su presencia se traduzca en respaldo a la morenista con miras a las elecciones de 2030.

Ante la presencia de varios funcionarios de su administración, también negó que esté utilizando el “aparato de estado” para favorecer a la legisladora que estaría buscando la alcaldía de la capital poblana.

Entre los integrantes del gabinete que acompañaron a Laura Artemisa estuvo el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala; la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús; el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González; la secretaria del Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez “La Bonita” y el consejero Jurídico del gobierno del esetado, Raúl Pineda Zepeda.

-¿Pareciera que hay consentidos rumbo a las elecciones de 2030? -se le inquirió.

-No, no hay consentidos, el único consentido es el pueblo, es la población de Puebla que son a los que servimos, a los que atendemos.

En ese sentido, justificó su presencia en la vieja casona del Centro Histórico, que fue habilitada como Casa de Gestión de Laura Artemisa, al referir que es amigo de todos los legisladores de Puebla.

“Siempre acudo cuando me hacen una invitación, claro Laura es mi amiga y representa al Congreso y yo vengo con mucho gusto, la quiero mucho como a todos los diputados federales y locales”, arguyó.

-¿Pero usted está utilizando todo el aparato en la apertura de la casa de gestión, de campaña de la diputada? -refutó otro reportero.

-¿Quién lo está utilizando? Es una relación armoniosa que siempre se da entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

“Hay una muy buena relación, la maestra Laura convive con todos y pues quien vino aquí lo hizo por gusto. Yo también vengo porque hay una relación muy importante entre el Legislativo y el Ejecutivo, pero nada más”, afirmó.

Finalmente, Alejandro Armenta aseveró que si otro diputado convocara a una inauguración de su casa de gestión y coincide con su agenda, también estará presente.

