Es “pecado social” que candidatos presuman vida opulenta, dice AMLO sobre aspirante de Puebla

En lo que pareció ser alusión a Guadalupe Martínez, hija de “El Toñín”, presunto líder huachicolero en la zona del Triángulo Rojo, a pregunta de una reportera, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció que los aspirantes a un cargo público que “presumen” y son “fantoches”, es un “pecado social” que se paga con el rechazo en las urnas.

Esto luego que Antonio Martínez difundió en redes sociales un video donde se aprecia que recorre las calles de Palmarito Tochapan, en una camioneta Lamborghini, valuada en 6 millones de pesos.

Durante la conferencia mañanera de este viernes, el mandatario federal dijo que por la veda electoral no puede opinar sobre los actores políticos, no obstante, señaló que alguien que aspira a un cargo popular y que se transporta en este tipo de vehículos de lujo no recibirá el respaldo del pueblo.

“No puedo opinar nada, pero si llega un candidato con una camioneta o coche que vale cinco o seis millones de pesos, más en comunidades pobres, pues no va a ganar. Digo, no creo que la gente le apoye”, afirmó.

En ese sentido, advirtió a los candidatos que “la ostentación y la opulencia es un pecado social”, por lo que los exhortó a no ser “presumifos” ni “fantoches”.

López Obrador señaló que en el país prevalece todavía un porcentaje importante de la población en algún grado de marginación.

Te podría interesar: Pobladores de Xoxtla protestan tras casi un mes sin agua, lo que afecta a más de 2 mil habitantes.

El titular del Ejecutivo federal refirió que solo una persona dedicada a los negocios lícitos, con un patrimonio establecido, tiene la oportunidad de viajar en automóviles costosos, en alusión al automóvil de Antonio Martínez.

“Nomás darles un consejo a los candidatos, no sean presumidos ni fantoches, es pecado social la ostentación y la opulencia; habiendo tanta pobreza, imaginense, alguien que presume de un carro, no puedo decir la marca porque tampoco qué culpa tienen las empresas automotrices”, declaró.

Aclaró que la utilización de camionetas de lujo no es una conducta ideal para los servidores públicos, y que la persona que desea “presumir lo material, debe dedicarse a otra cosa, no al servicio público”.

Aclaró que la utilización de camionetas de lujo no es una conducta ideal para los servidores públicos, y que la persona que desea “presumir lo material, debe dedicarse a otra cosa, no al servicio público”.