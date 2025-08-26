Es oficial: Checo Pérez está de vuelta en F1 con Cadillac

El mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas serán los dos pilotos de Cadillac para la próxima temporada de Fórmula 1 según confirmó este martes el equipo estadounidense.

Cadillac, que cuenta con el respaldo de General Motors y estará dirigido por el exdirector deportivo de Marussia Graeme Lowdon, se convertirá en el undécimo equipo de Fórmula Uno la próxima temporada.

“Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones. Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1, pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo”, declara Lowdon en declaraciones ofrecidas por su equipo.

El fichaje por Cadillac supone el regreso para los veteranos pilotos, ambos de 35 años, después de perder sus respectivos asientos en los monoplazas de Fórmula Uno al final de la temporada pasada.

