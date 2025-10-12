Es misógina la reacción del PAN en contra de Guadalupe Leal: Ana Teresa Aranda

Ana Teresa Aranda Orozco, excandidata a la gubernatura de Puebla, afirmó que al interior del PAN hay un actitud misógina y se pretende desprestigiar la lucha que ha emprendido Guadalupe Leal Rodríguez, excandidata a la dirigencia de este partido en la ciudad de Puebla, luego de que el exlíder estatal, Rafael Micalco Méndez afirmó que la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) que invalida la convocatoria al proceso interno es una injerencia de los gobiernos emanados de Morena.

Aranda, ex directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y una de las colaboradoras más cercanas de Leal Rodríguez, afirmó que esa postura representa una de las peores formas de violencia política, al buscar desacreditar la exigencia de equidad y alternancia planteada por mujeres panistas.

El pasado fin de semana, Micalco Méndez publicó en sus redes sociales que resulta sencillo ignorar la realidad y validar la intervención del gobierno estatal en las decisiones jurisdiccionales del tribunal, debido al interés de grupo que respalda una planilla específica.

El ex dirigente del PAN en Puebla también expresó que la resolución del tribunal electoral excede sus facultades y que con esa determinación la institución pierde credibilidad. Agregó que, en su opinión, sí se respetó la paridad de género en la elección interna y que en el caso de la capital poblana se optó por la modalidad mixta, en la que los panistas votaron a favor de Manuel Herrera Rojas.

En respuesta, Ana Teresa Aranda cuestionó que se pretenda desprestigiar la lucha de las mujeres en el PAN, quienes demandan equidad y alternancia en los órganos de dirección, e insistió en que esos actos constituyen una forma agravada de violencia política. En su cuenta de X, la ex candidata apuntó que “esa es la peor de las violencias” al impedir la participación de mujeres por desacuerdo con las exigencias de cambio.

Te puede interesar: En 2021 el PAN reservó la dirigencia estatal a mujeres; ahora en 2025 no respetó paridad de género