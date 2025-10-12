Domingo, octubre 12, 2025
NoticiasPolítica

Es misógina la reacción del PAN en contra de Guadalupe Leal: Ana Teresa Aranda

Quién es una de las panistas más cercanas a la excandidata afirmó que esa actitud es la peor de las violencias

Es misógina la reacción del PAN en contra de Guadalupe Leal: Ana Teresa Aranda
Es misógina la reacción del PAN en contra de Guadalupe Leal: Ana Teresa Aranda
Efraín Núñez

Ana Teresa Aranda Orozco, excandidata a la gubernatura de Puebla, afirmó que al interior del PAN hay un actitud misógina y se pretende desprestigiar la lucha que ha emprendido Guadalupe Leal Rodríguez, excandidata a la dirigencia de este partido en la ciudad de Puebla, luego de que el exlíder estatal, Rafael Micalco Méndez afirmó que la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) que invalida la convocatoria al proceso interno es una injerencia de los gobiernos emanados de Morena.

Aranda, ex directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y una de las colaboradoras más cercanas de Leal Rodríguez, afirmó que esa postura representa una de las peores formas de violencia política, al buscar desacreditar la exigencia de equidad y alternancia planteada por mujeres panistas.

El pasado fin de semana, Micalco Méndez publicó en sus redes sociales que resulta sencillo ignorar la realidad y validar la intervención del gobierno estatal en las decisiones jurisdiccionales del tribunal, debido al interés de grupo que respalda una planilla específica.

El ex dirigente del PAN en Puebla también expresó que la resolución del tribunal electoral excede sus facultades y que con esa determinación la institución pierde credibilidad. Agregó que, en su opinión, sí se respetó la paridad de género en la elección interna y que en el caso de la capital poblana se optó por la modalidad mixta, en la que los panistas votaron a favor de Manuel Herrera Rojas

En respuesta, Ana Teresa Aranda cuestionó que se pretenda desprestigiar la lucha de las mujeres en el PAN, quienes demandan equidad y alternancia en los órganos de dirección, e insistió en que esos actos constituyen una forma agravada de violencia política. En su cuenta de X, la ex candidata apuntó que “esa es la peor de las violencias” al impedir la participación de mujeres por desacuerdo con las exigencias de cambio.

Te puede interesar: En 2021 el PAN reservó la dirigencia estatal a mujeres; ahora en 2025 no respetó paridad de género

Temas

Más noticias

Internacional

Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes

La Redacción -
Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...
Internacional

Trump emprende viaje hacia Israel y Egipto para abordar la guerra contra Gaza

La Redacción -
Afp El presidente Donald Trump, emprendió un viaje de alto perfil a Israel y Egipto este domingo, que será, según dijo, un momento "muy especial"...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:00:37

Sheinbaum encara a edil de Huauchinango: “Le creo más al pueblo”, ante reclamos por falta de apoyo

Yadira Llaven Anzures -
La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Sierra Norte de Puebla se tornó tensa en Huauchinango, donde encaró al alcalde Rogelio López Angulo por los reclamos...

TEEP privilegia alternancia de género sobre legalidad de votación del PAN: magistrada

Efraín Núñez -
El pleno del Tribunal Electoral del Estado de Puebla no analizó la legalidad de la elección del Comité Municipal del PAN en la ciudad...

Diputado de Morena propone exentar pago de corralón a víctimas de robo vehicular

Efraín Núñez -
En sesión ordinaria del Congreso del estado, el diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, propuso modificar la Ley de Transporte de Puebla para...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025