Es mentira que regrese la tenencia en Puebla; el gravamen ya existía desde gobiernos del PRI y PAN: Vargas

La presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso de Puebla, Guadalupe Vargas Vargas, negó que se busque regresar el impuesto de la tenencia vehicular en el estado, al afirmar que este gravamen ya existía desde los gobiernos del PRI y del PAN. En conferencia de medios, Vargas Vargas señaló que para evitar el pago de la tenencia, cada año se propone el pago de control vehicular, que este ejercicio se estableció en 700 pesos tras el ajuste inflacionario.

Aquellos contribuyentes que cumplen con el pago del control vehicular están exentos del pago de la tenencia, explicó la legisladora. “No es un nuevo impuesto, sino uno que ya existía”, enfatizó. Reiteró que la propuesta de Ley de Ingresos para el próximo ejercicio fiscal no contempla la creación de nuevos impuestos, y que el cobro por derechos se ajustó al 4 por ciento.

Vargas Vargas confió en que la propuesta de ingresos por más de 131 mil millones de pesos quede aprobada el próximo martes, cuando se discuta en el Congreso. Recordó que la fecha límite para aprobar el paquete fiscal es el 31 de diciembre, pero confió en que tanto el Presupuesto de Ingresos como el de Egresos sean aprobados antes del 15 de diciembre.

El pasado 13 de noviembre, el gobernador Alejandro Armenta Mier entregó la propuesta del paquete fiscal para 2026. En el acto afirmó que la prioridad para el próximo ejercicio fiscal será el combate a la pobreza, la marginación y el refuerzo a la seguridad pública en el estado, al proponer un monto de 131 mil 365.8 millones de pesos.

El titular del Poder Ejecutivo afirmó que para el próximo año se invertirán mil 500 millones de pesos al programa de Obra Comunitaria, diseñado por su administración para atender los temas de pobreza. El mandatario aseguró que la inversión busca transitar de la atención de la marginación al combate de la pobreza de manera más eficaz.

Armenta Mier anunció también que para 2026 no se prevé la creación de nuevos impuestos. Las cuotas y tarifas de servicios estatales serán actualizadas conforme a un factor de 4 por ciento respecto al año anterior.

La propuesta de egresos prevé una inversión social de 71 mil 426 millones de pesos al desarrollo social, entre los rubros de educación, salud, atención a la población y medio ambiente. La seguridad pública contará con 21 mil millones de pesos, mientras que el desarrollo económico dispondrá de 8 mil millones de pesos para proyectos estratégicos en la entidad.