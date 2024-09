Es “legítima” la aprobación de la reforma al Poder Judicial, celebra Sergio Salomón

Luego de que el Senado de la República aprobó esta madrugada la reforma constitucional al Poder Judicial, el gobernador Salomón Céspedes Peregrina celebró la medida y dijo que se trata de un respaldo legítimo y plural que consolida la primera etapa de la Cuarta Transformación en México.

A través de redes sociales, el mandatario estatal expresó que, “como en toda democracia, se ejerció una mayoría ganada en las urnas, absolutamente legítima y plural”.

El morenista adelantó que, lo que viene ahora, es la aprobación en los congresos locales y, después la etapa más complicada: la de la implementación.

“Quienes formamos parte de este proyecto transformador, habremos de asumir con compromiso y responsabilidad lo que nos corresponda, para no darle la razón a quienes con desinformación descalificaron esta reforma a priori”, destacó.

Céspedes Peregrina dijo que lo ocurrido en este arranque de legislatura, consolida la primera etapa de transformación en nuestro país bajo el liderazgo y conducción del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con esta aprobación, señaló que se marca el inicio del segundo piso de la Cuarta Transformación en el país, bajo el mando y la visión innovadora de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.

“Enhorabuena a mis amigas y amigos legisladores. Estoy seguro de que, por México, sabremos seguir estando a la altura”, resaltó.

Mientras el gobernador de Puebla celebra la votación en el Senado de la República, en estados como Oaxaca y Tamaulipas, los Congresos locales aprobaron minutos después la reforma al Poder Judicial.

Esta madrugada, el Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional al Poder Judicial de la federación, con el voto de Morena, sus aliados y del panista Miguel Ángel Yunes Márquez, quién la avaló junto con los legisladores del partido guinda.

A las cuatro de la mañana, el proyecto de decreto fue turnado por la mesa directiva del Senado a los congresos de los estados, donde se requerirá que sea aprobado por la mitad más uno de las legislaturas locales.

El resultado de la votación en lo particular en el Senado fue el mismo que en lo particular: 86 votos a favor, que son exactamente la mayoría calificada y 41 de la oposición, a la que le faltaron dos de sus integrantes: el blanquiazul Yunes Márquez y el senador de MC, Daniel Barreda,que no se presentó a la sesión.

Esos dos votos enconaron posturas, sobre todo de los panistas y provocaron que el debate se prolongara por 15 horas, en dos sedes, la de Reforma e Insurgentes y la de Xicoténcatl, donde se refugiaron los legisladores, después de que los trabajadores del Poder Judicial se metieron a sus instalaciones.