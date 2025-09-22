Lunes, septiembre 22, 2025
Es baja la respuesta para la Revista Vehicular en Tehuacán

Apenas han acudido 600 de las 2 mil 800 unidades que se deben revisar informó Vega Rayet

Elizabeth Rodríguez Lezama

De un universo de 2 mil 800 vehículos del transporte público correspondiente a 17 municipios de la región de Tehuacán, hasta el momento solo 600 han acudido a cumplir con la Revista Vehicular, así lo informó Juan Manuel Vega Rayet, subsecretario de Transporte y Vías de Comunicación de la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado (SMT), quien llamó a los transportistas a cumplir con ese trámite para seguir prestando el servicio.

Esta es la última semana en que se aplicará en Tehuacán la Revista Vehicular y no habrá prórroga para solicitarla, aunque los transportistas tendrán hasta noviembre para llevar sus unidades, pero ya tendría que ser a otras sedes más lejanas, explicó el subsecretario, al recordar que en noviembre se cierra ese trámite.

Destacó que en este procedimiento cada concesionario debe acudir de manera personal con sus documentos en regla, puesto que no se permite a los intermediarios, por lo que llamó a los transportistas a acercarse sin ningún temor, ya que lo único que se pide es que cumplan con los requisitos.

Reconoció que es baja la participación de los transportistas, pero confió en que conforme avance esta semana acudan los más de 2 mil que faltan por cumplir, al tiempo de reiterar que si no lo hacen quedarán fuera del padrón estatal y perderán todos sus derechos para brindar el servicio a la ciudadanía.

Vega Rayet enfatizó que este proceso tiene como objetivo garantizar a los usuarios del transporte público un servicio de calidad y seguro, así como a los concesionarios la certeza legal para trabajar.

De esta región deben acudir a verificar todos los prestadores del servicio de Ajalpan, Altepexi, Caltepec, Chapulco, Nicolás Bravo, Santiago Miahuatlán, Coxcatlán, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec de Porfirio Díaz, Tepanco de López, Vicente Guerrero, Zinacatepec, Zoquitlán, Zapotitlán Salinas y la sede que es Tehuacán.

Finalmente insistió en que aún si los vehículos no cumplen con lo requerido, sobre todo por los años de servicio, deben llevarlos y hasta podrán acceder al financiamiento de hasta 20 mil pesos para adquirir una nueva unidad.

