Es Alejandra Pacheco la titular de la Secretaría de Cultura, confirma Armenta

El gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó la salida de Gloria Pacheco Mex como titular de la Secretaría de Cultura (SC), al tiempo que dio a conocer a Alejandra Pacheco Mex como la nueva encargada de la dependencia.

“Nombramos a Alejandra Pacheco. Ella está nombrada como secretaria y yo apuesto por las mujeres y por los jóvenes”, dijo esta mañana de lunes 13 de enero, cuestionado por los reporteros en su conferencia de prensa semanal.

Si bien no abundó sobre los motivos de la salida de Gloria Pacheco de la SC, la opinión pública acusó se debía a que no cumple la edad marcada por ley, superior a los 25 años de edad para ejercer un cargo público.

“El único argumento que le pueden poner a un joven es no tener experiencia, pero eso no quiere decir que no tenga capacidad”, comentó Armenta Mier, sin ahondar tampoco sobre la decisión de nombrar a Alejandra Pacheco en el cargo.

El gobernador acotó, en cambio, que su apuesta es por los jóvenes y por las mujeres, porque “si se quiere una transición generacional en nuestra organización política, Morena donde pertenezco, hay toda una lógica de promoción a los jóvenes, y de defensa a las mujeres”.

Agregó que al integrar varias áreas de su gobierno, como la propia Cultura, su apuesta fue por los jóvenes y por las mujeres, siendo que “99 por ciento de las personas que hemos designado tienen que ver con el perfil”.

Destaca que Gloria Pacheco Mex fue designada como titular de la SC al inicio de la nueva administración –hace casi un mes-, no obstante, no ejerció en el cargo.

Catalogada como “un perfil joven, con experiencia en gestoría y artes visuales”, se formó en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Universidad Autónoma de Puebla, además de ser creadora de contenido para las redes sociales, impartido talleres y responsable del montaje de exposiciones en algunos espacios de la ciudad.

En su caso, Alejandra Pacheco Mex estudió la licenciatura en Derecho en la misma casa de estudios. El pasado 5 de enero, incluso, encabezó el acto Carta a los Reyes en San Pedro Museo de Arte, al lado de la directora del Organismo Público Descentralizado Museos Puebla, María José Farfán.

