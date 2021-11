Fue un error hacer reclamos al gobernador Barbosa en evento de Coparmex, opina Luis Espinosa, presidente de la Canacintra

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Luis Espinosa Rueda, consideró que fue un error que agremiados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hicieran reclamos al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta durante la toma de protesta del nuevo presidente, Rubén Furlong Martínez,

En video conferencia de prensa realizada este lunes, el líder de los industriales opinó que no era ni el momento ni el lugar para exigir.

Tras lo ocurrido el jueves de la semana pasada, dijo confiar en que el hecho no afectará la relación entre la Coparmex, la iniciativa privada en general, y el titular del Poder Ejecutivo local.

- Anuncio -

Ello porque expuso que el mandatario podría tener la percepción de que siempre que acuda a reuniones con el sector empresarial habrá confrontaciones.

“Fue un error, es un error en el sentido de si lo que queremos es trabajar con el gobierno que esté elegido democráticamente, tenemos que tener los espacios para esas negociaciones o esas reclamaciones o esas exigencias, no en un contexto público, no porque haya algo que esconder sino porque realmente es un acto de transmisión, es un acto público donde el tema era un cambio de presidentes y punto. No era una junta para negociar o para exigir o para oír un tema en particular”, declaró.

Insistió en que los empresarios que pidieron a Barbosa Huerta la apertura de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) debieron buscar otros medios para canalizar su petición o expresar su desacuerdo, pues la forma en la que lo hicieron no fue la correcta.

Empero, Espinosa Rueda consideró que el gobierno debe tomar en cuenta que hay temas como el de esa institución educativa que se tienen que atender y hacer lo necesario para que se retomen las clases presenciales en el campus localizado en San Andrés Cholula.