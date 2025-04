Erradicar de Morena toda ostentación, exige Sheinbaum a militantes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a los militantes de Morena que aspiran a un cargo de elección popular en 2027 a recordar los principios del partido, por lo que les pidió evitar viajes, restaurantes lujosos, ropa de marca, estar protegidos por guaruras y usar camionetotas.

En la mañanera de ayer, a una nueva pregunta sobre presuntos actos anticipados de campaña de la senadora morenista por Chihuahua, Andrea Chávez, la mandataria federal exhortó a sus correligionarios a recordar quiénes son y por qué llegaron al poder; además de mantenerse en la justa medianía, como postuló Benito Juárez.

“No es un asunto particular por nuestra compañera senadora de Chihuahua, es en general. Soy Presidenta, pero vengo de este movimiento y de una lucha social de hace muchos años. Hay que recordar siempre de dónde venimos, para no olvidar adónde vamos o no equivocarnos.

“Se trata de recordar quiénes somos, por qué llegamos. No llegamos porque nos puso alguien, sino porque el pueblo de México votó por nosotros (…) No es que ya llegamos y ya se nos olvidó”, puntualizó.

Instó a ser ejemplo y evitar el consumismo. “No es ir a restaurantes, andar viajando; el mejor ejemplo para un servidor público. Ni andar en camionetotas (…) Todas esas cosas que cuestan carísimo, y la ropa de marca y el no sé qué, no. Nosotros venimos de un movimiento popular. Porque, además, el pueblo en algún momento va a decir: ‘no, yo no voté por eso’, porque hoy está más consciente que nunca”.

La mandataria recordó que pronto enviará una carta a la dirigencia de Morena en la que recomendará que se establezcan reglas con miras al proceso electoral de 2027.

Ya no soy la presidenta de Morena, pero cuando veo cosas que están pasando, como éstas, una humilde opinión, expuso.

Aseguró que en la misiva planteará en especial tres puntos centrales: el primero, que se pongan reglas para todos aquellos que quieran ser candidatos a cargos de elección popular, particularmente a gobernadores en 2027.

El segundo punto que incluirá en su documento, dijo, es que los militantes del movimiento de transformación “tenemos que comportarnos, como decía Juárez, ‘en la justa medianía’”.

El tercero, agregó, es evitar el nepotismo. Ya salió la reforma constitucional del nepotismo; no puede ser hijo, hermano, primo, candidato de alguien que deja un puesto de elección popular. Eso quedó hasta 2030, pero la presidenta de Morena (Luisa Alcalde) señaló, y está en los estatutos, que en el caso de Morena será desde 2027. Y sería bueno que se ratificara en un Consejo Nacional que, en efecto, no habrá hermanos, primos, sobrinos, esposas.

Subrayó que el movimiento de transformación es de los más importantes del mundo; somos referencia internacional y lo más importante para nuestro pueblo.