Ernesto Zedillo el fatuo

El grado académico que ostenta le obliga a cuidar los presupuestos básicos en los que asienta sus afirmaciones; el más importante de esos presupuestos es que los mexicanos conocimos, en su tiempo, su trayectoria política y desempeño como presidente de la república. No quiera venir a contar cuentos, ni a querer santificarse frente a nosotros. Acudir a la retórica con que se autovictimiza, para intentar conmover a los ciudadanos que no vivieron su periodo de gobierno, no eleva su credibilidad política; por el contrario, revela una baja condición moral: <<Al ocuparse de la actuación de un gobierno de hace más de un cuarto de siglo, que profusamente ha sido revisado, estudiado, criticado, incluso calumniado -por individuos como (Andrés Manuel) López-Obrador, y hasta elogiado por otros, la presidenta trata de distraer la atención ciudadana de los mexicanos para que no se percaten de los daños causados por las obras inútiles y acciones del gobierno anterior>>. (La Jornada – “La Presidenta trata de distraer la atención sobre daños causados en sexenio anterior”: Zedillo). Estas líneas bastan para advertir que sus estudios en las universidades de Bradford, Colorado y Yale, nunca le enseñaron el valor que, en la vida de las personas tienen la vergüenza, la autocrítica y el respeto hacia los demás; y, lo peor, adquirió la fatuidad que proviene de la creencia en que la posesión de un alto grado académico, en automático, le otorga infalibilidad de criterio.

Por estas características de personalidad, incurre en el error -aparte del “de diciembre”- de considerar que hacer análisis político es sinónimo de insultar a quienes no opinan ni actúan de manera semejante a la suya. Le agrada elogiarse diciendo que su gobierno ha sido “profusamente” revisado, estudiado, criticado y “hasta elogiado por otros”; victimizarse, sosteniendo que su gobierno ha sido “incluso calumniado”; y, regodearse con malicia, utilizando desdeñosamente el despectivo: “por individuos como López Obrador”. Sus afirmaciones descalifican, pero, no poseen viso de certeza. De sus filias partidistas aprendió el uso de las generalizaciones con las que sin aludir a nada ni a nadie, decían todo. ¿Quién “profusamente” revisó, estudió, criticó y elogió a su gobierno? No dice. Sólo a quien dice “lo calumnió”, le pone identidad concreta. Nada más la presidenta Sheinbaum y “legisladores afines difaman el gobierno que presidió”. No doctor, su gobierno jamás requerirá de difamación; por su conducción política y resultados sociales brindados, la infamación de su gobierno siempre corrió a su cargo.

Muestra fehaciente de que antepone sus creencias “doctorales” para querer confrontar al gobierno de la república, es el comunicado que difundió el pasado viernes diciendo: <<La Presidenta no ha respondido a mi propuesta para que al igual que en el caso del rescate bancario, se nombre un auditor internacional independiente, de impecable reputación profesional, para que se auditen un conjunto de proyectos emprendidos por el gobierno de López Obrador, entre otros, la destrucción del aeropuerto internacional de clase mundial para la Ciudad de México que estaba a medio terminar; la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Los representantes en el Congreso de la Unión del ex presidente Andrés Manuel López-Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum han tomado su turno para desacreditar la denuncia que he hecho desde el pasado 15 de septiembre por su reprobable destrucción de la democracia mexicana; destrucción que incluye la desaparición del poder judicial profesional e independiente y su sustitución por uno al servicio del Ejecutivo y su partido mediante una farsa de elecciones>>. Diciendo esto, deja ver que, su paso por la presidencia, su experiencia, y altos estudios, aún no le permiten comprender que la obra de un jefe de Estado no es revisable por ningún “auditor internacional independiente de impecable reputación profesional” pues, equivaldría a someter los actos de gobierno a examen pericial, lo que de suyo es un disparate.

¿Quiere ser, precisamente usted, quien denuncie la “reprobable destrucción de la democracia mexicana” y “la desaparición del poder judicial profesional e independiente”? Quizá las ansias de protagonismo político obnubilen su memoria; pero la nuestra no. A pesar que la naturaleza ya dio respuesta contundente, su insistencia en el tema del fallido aeropuerto de Texcoco es absurda. Tenemos presente que su candidatura a la presidencia, emergió del asesinato de Luis Donaldo Colosio a quien, primero, le coordinó la campaña para, después, sucederlo en la candidatura a “sugerencia” presidencial de Carlos Salinas de Gortari: <<Diego Fernández de Cevallos dijo que la candidatura del priista [Zedillo] era producto de dos tragedias: el asesinato de Luis Donaldo Colosio, de quien fue su coordinador de campaña, y a designación presidencial. La primera lo rebasa, no tiene usted ninguna culpa, pero la segunda lo descalifica, por lo menos si hablamos de democracia>>. (Cómo-fue el-primer debate presidencial en-México de-1994- Grupo Milenio). Tampoco olvidamos que, en aquel debate del 12 de mayo de 1994, usted no resultó ganador: <<Por estas reacciones, el panista Diego Fernández de Cevallos fue considerado, quien lanzó contundentes críticas contra sus adversarios que lucieron rebasados por el candidato del PAN>>. Fue tan desaseado el proceso electoral de ese año y, tan indignante el papel del contendiente panista, que del resultado de la elección se dijo: <<A pesar de ello, Ernesto Zedillo ganó por más de 22 puntos porcentuales esas elecciones que él mismo calificó como “legítimas, pero inequitativas”>>. (Ídem). Hacer este reconocimiento sobre la elección que lo encumbró como presidente, no le dio vergüenza ni ameritó autocrítica; lo convirtió en el pionero verbal del “haiga sido como haiga sido”. Así, no tiene autoridad para presumir de democracia.

En cambio, al hablar de “la desaparición del poder judicial profesional e independiente” y “su sustitución por uno al servicio del Ejecutivo y su partido”; cuida bien de otorgarle, al primero, elogios de altura: profesional e independiente; pero se muerde la lengua al sostener que fue sustituido por otro, “al servicio del Ejecutivo y su partido”. Dos razones explican esa pifia: una, a treinta días de ocupar el cargo presidencial, en lo que tuvo apariencia de golpe de Estado, su gobierno disolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 26 ministros y la sustituyó por la de 11. Es decir, su creación es la que merece “sus” elogios, no el poder judicial; y, dos, arroja a otros el estigma que, siempre, acompañó a “su” Corte: estar al servicio del Ejecutivo y su partido. Las investigaciones encomendadas a ella, sobre violación de derechos humanos tan terribles como la masacre de Aguas Blancas, en Guerrero; y la matanza de Acteal, en Chiapas; ocurridas durante su gobierno, acreditaron esa subordinación de la Corte que ahora quiere borrar. El remate de sus afirmaciones es una despectiva descalificación genérica: <<mediante una farsa de elecciones>>, que lo exhibe como es. La egolatría le impide comprender -y menos aceptar- que lo que antes hacía usted, designar a los ministros, ahora lo pueda y deba hacer el voto popular para elegirlos. ¿No está de acuerdo, ni le parece bien? Afortunadamente está a tiempo de leer el artículo 39 Constitucional, aunque sea sólo en la parte que dice: Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este.

No puede pretender darnos clases “doctorales” sobre democracia política, porque nunca la conoció; tampoco de democracia económica, pues, cuando gobernó, aceptó orquestar un atraco en despoblado contra los mexicanos. Su padre político, quien le antecedió en el cargo, acuñó un eufemismo para suavizar y ocultar la naturaleza criminal del hecho: el “error” de diciembre. La desvergüenza puede más que sus altos estudios, para no reconocer que un jefe de Estado no comete “errores”: toma decisiones políticas. La suya, transferir los recursos sociales y públicos a manos privadas de la oligarquía, fue una acción propia de bandidos. Cuántos de estos nombres viven de la política gracias a su “rescate bancario” conocido, a la fecha, como el Fobaproa: Vicente Fox, Fernando Senderos Mestre, Fernando Canales Clariond, José Eduardo Robinson Bours Castelo; Carlos Hank Rhon, Carlos Cabal Peniche, Fernando Lankenau Rocha, Ángel Isidoro Rodríguez, Pablo Escandón Cusi, Manuel Gómez-Daza Rangel, Claudio X. González Laporte, Agustín F. Legorreta Chauvet, la familia Ballesteros, Valentín Diez Morodo, David Peñaloza, Ricardo Salinas Pliego y Enrique Molina Sobrino. Podría apostarse cien contra uno, sin temor a la derrota, que éstos son “los otros” que han elogiado a su gobierno. Javier Lozano y Carlos Alazraki, lo adoran. ¡Ni hablar! Usted representa fielmente a toda la oposición partidista y empresarial de México.

En estas condiciones, resulta el menos indicado para referirse al ex presidente López Obrador con la despectiva expresión de “individuo”, pues, sólo exhibe los rencores y resentimientos políticos que alberga en lo más hondo de su ser, aflorando para nutrir su discurso peyorativo. Haga el esfuerzo de comprender que, aunque los dos ocuparon el cargo de jefe de Estado, usted lo desempeñó como un gerente al servicio de los empresarios y empresas a los que todavía sigue sirviendo; y, que, López Obrador lo hizo como estadista. Viendo sus argumentos ante la presidenta, queda duda de si sus estudios doctorales en Economía, le darán herramientas para distinguir al gerente del estadista. Cuando su aguda perspicacia política le hace, coyunturalmente oportuno, pedir que se auditen los proyectos emprendidos por el gobierno de López Obrador, se le nota desinformado; como si en los últimos ocho años de su vida, por vivir en Estados Unidos, no hubiera leído las noticias de México. Esos proyectos, por si no lo supo o no recuerda, fueron propuesta de campaña electoral; el triunfo arrollador en la elección de 2018 obligó, al presidente López Obrador, a cumplir esas promesas y, durante su mandato las cumplió. Ahí están. Con casi 30 años de diferencia, la historia de México y la memoria del pueblo mexicano registran, a su rescate bancario y a estas obras, como provenientes de dos gobiernos perfectamente diferenciados por los impactos que cada una de ellas ha tenido en la sociedad mexicana.

Expresar su ardor es, quizá, lo que más explique su afán de confrontar a la presidenta Sheinbaum. Ninguna pena ha sentido por haber comprometido las finanzas del país: <<…el Fobaproa, que transfirió a la hacienda pública una deuda original de 552 mil millones de pesos, misma que al final del sexenio de Zedillo ya sumaba 705 mil millones y en 2023 alcanzó un billón 96 mil millones, a pesar de que desde 1998 se ha pagado un billón en intereses>>; <<Cada año, el gobierno federal está obligado a contratar deuda para cubrir intereses y capital de los pasivos del rescate bancario emprendido en el gobierno de Ernesto Zedillo a partir de 1995, de acuerdo con información oficial>>; ni por haber arrojado a la pobreza a grandes sectores de la población. Su deshonestidad intelectual, refulgente por encima de sus estudios, ahora le cobra factura: <<…aseveró que la Presidenta “no asume sus responsabilidades constitucionales” porque busca darle continuidad a la “obra demagógica” del expresidente López Obrador “ridículamente” llamada Cuarta Transformación: Yo le recordaría que la función de un presidente no es ser popular, sino servir a la nación, democráticamente. No ser parte de un proyecto que claramente es de destrucción democrática. Cuando se analizan los mandatos de los gobiernos morenistas, se les puede llamar “golpe de Estado” porque, han quitado un régimen democrático y han instaurado una tiranía de manera Constitucional>>. (Zedillo critica a Sheinbaum, de nuevo, en entrevista con León Krauze; “La función de un Presidente no es ser popular, sino servir a la nación”) Aquí, puede apreciarse que lo doctor no le ha quitado las confusiones teóricas a sus planteamientos.

Aparte de las descalificaciones, Ernesto Zedillo confunde causa con efecto, invirtiendo su orden lógico: <<la función de un presidente no es ser popular, sino servir a la nación>>. Tener el doctorado en Economía por universidades extranjeras, haría suponer que puede distinguir los efectos económico-sociales de convertir deudas privadas en deuda pública, para beneficio de una élite; de los de aquellas, que privilegiaron otorgar apoyos sociales a la población. Y, que, cada medida acarreó la debilidad de la economía de entonces; y, su fortaleza actual. Por otra parte, el doctor decide suponer que, en sus tiempos, México vivía en democracia y que ahora rige: <<…un proyecto…de destrucción democrática>>; y, sus confusiones teóricas, le hacen decir: <<…han quitado un régimen democrático y han instaurado una tiranía de manera Constitucional>>. Si por definición etimológica e histórica, tirano es el gobernante ilegítimo, la afirmación del doctor es falsa, considerando que López Obrador triunfó en una elección legítima. Que hable de “tiranía de manera Constitucional>> es, francamente, ignorancia reveladora de que la teoría política no es su fuerte y, que no es lector asiduo de la Constitución.

En refuerzo de sus dichos acude al recurso del yo-yo: <<Recordó que en abril de 1995, posterior a “el error de diciembre” y la crisis económica que afrontaba México, “tomó decisiones sin reparar en las repercusiones que pudieran tener en su popularidad”. “Cuando yo acabé mi periodo gubernamental, alguien me mostró una gráfica que señalaba que yo tenía 75% de aprobación. Francamente, no me interesaba ese 75%”>>. (Ídem). ¡Cuánta cientificidad social en el análisis! ¡Qué fortaleza política y moral la de “una” gráfica, mostrada por “alguien”! ¡Cuánta popularidad de su gobierno que, ni así, pudo impedir el triunfo de Vicente Fox! ¡Qué bárbaro! ¿Mejor? ¡Imposible! Sin duda, aquí está el más conspicuo representante e ideólogo de la oposición en México.

Sin duda, el doctor Zedillo tiene mucho de qué presumir. En ese camino, podría aspirar a convertirse en el Trump mexicano. Por estas razones, el único auditor de impecable reputación para valorar la obra de cada gobierno, el pueblo, ha colocado a Andrés Manuel López Obrador y a usted, en el sitio que les corresponde en la historia de México. Nunca intente rebasar por la derecha.