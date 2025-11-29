Asume Godoy titularidad de la FGR; ocupan ex colaboradores de García Harfuch 2 áreas centrales

Al asumir ayer como encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos afirmó que toma el cargo “con ética, firmeza y un profundo sentido de justicia”. Ese mismo día realizó sus primeros cambios al nombrar nuevos titulares en dos áreas claves, ambos ex colaboradores del actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En el Senado, en tanto, inició ayer el proceso para la elección del próximo titular de la FGR y la intención del bloque de la 4T es apresurar tiempos, a fin de que antes de que concluya el período, el próximo 15 de diciembre, se haya votado a la persona que ocupará el cargo los próximos nueve años.

A través de redes sociales, Godoy publicó una fotografía frente a la bandera nacional y la de la FGR, con un mensaje en el que señaló que cerró su etapa del último año al frente de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y agradeció la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “para acompañar este Gobierno y ser parte del proyecto histórico de la Cuarta Transformación”.

Godoy llegó a la FGR luego de que Alejandro Gertz Manero, antes de presentar su renuncia el pasado jueves, la nombró titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial, cargo que posteriormente la colocó automáticamente como encargada de despacho de la institución y que también le permite participar en el proceso de selección para encabezarla.

“Tendré la responsabilidad constitucional de encargada del despacho de la Fiscalía General de la República. Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia”.

En su primer día al frente de la FGR, Ernestina Godoy nombró a César Olivares Aparicio como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y a Héctor Elizalde Mora al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Olivares Aparicio se desempeñaba como titular de Planeación y Análisis en la SSPC bajo la gestión de García Harfuch y previamente colaboró con él como coordinador general de Investigación de Delitos de Alto Impacto en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

En tanto, Elizalde Mora fue subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial de la SSC-CDMX durante la gestión del actual titular de la SSPC y, tras el atentado contra García Harfuch en 2020, asumió como encargado de despacho en asuntos administrativos de la dependencia.

En el Senado, según la convocatoria de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobada por el pleno senatorial, el pasado jueves, tras aceptar la renuncia de Gertz Manero, ayer comenzó el registro vía electrónica de los aspirantes a encabezar la FGR, mismo que concluirá mañana a la una de la tarde. De acuerdo con el Artículo 102 Constitucional, la Jucopo, que encabeza el coordinador morenista Adán Augusto López Hernández, tiene un plazo de 20 días para integrar un listado con por lo menos 10 de los mejores perfiles del total de quienes se inscribieron.

En la convocatoria, sin embargo, se establece que el próximo martes 2 de diciembre se presentará esa lista y se votará en el pleno.

Una vez aprobada, se remitirá a la presidenta Claudia Sheinbaum, a fin de que la mandataria, en un plazo de 10 días, integre una terna, de entre ese listado y lo remita al Senado, donde los tres propuestos comparecerán ante el pleno de esa cámara y luego se procederá a la votación para elegir a la nueva o nuevo fiscal general de la república.

Se requiere mayoría calificada, que Morena y aliados tienen.

