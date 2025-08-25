Lunes, agosto 25, 2025
Eran falsos los testigos que acusaron a los defensores del agua en Xoxtla: juez

Pascual Bermúdez y Rogelio Flores fueron exonerados y quedaron libres el viernes pasado

Efraín Núñez

Los testigos presentados por Concesiones Integrales para denunciar a Pascual Bermúdez Chantes y Rogelio Flores, defensores del derecho humano al agua de Xoxtla, carecen de validez, debido a que no estuvieron en el lugar de los hechos denunciados, determinó el juez de oralidad penal y ejecución de la región judicial centro-poniente, David Rodríguez González.

Por esta razón, el togado exoneró este viernes a ambos activistas de los delitos de daño en propiedad ajena y despojo que les imputó la empresa Concesiones Integrales en la carpeta de investigación 325/2025/Chol, iniciada después de la denuncia por hechos ocurridos el 28 de mayo en la comunidad.

Con el mismo argumento que empleó en la reciente exoneración de Renato Romero Camacho, el juez resolvió que el testimonio de los testigos presentados por el ministerio público carecía de autenticidad, ya que ninguno estuvo presente durante los hechos. Además, recordó que previamente había dictado la nulidad de estos testigos en la exoneración de Renato Romero, lo que desacredita su uso en esta nueva acusación. La Fiscalía tampoco justificó la vinculación a proceso de los demandados, razón por la que el juez desestimó las imputaciones.

Al concluir la audiencia, el abogado Tonatiuh Sarabia Amador, defensor de los activistas del agua, afirmó que la denuncia fue una fabricación destinada a frenar la inconformidad por los acuerdos entre el ayuntamiento y la empresa para explotar el pozo 4. Señaló que este tipo de denuncias evidencia los conflictos recurrentes entre comunidades y corporaciones que obtienen beneficio económico de la explotación de recursos naturales, en particular el agua.

De acuerdo con la defensa, aún permanece pendiente una acusación por el cierre de la autopista México-Puebla. Para este proceso se fijó nueva audiencia el próximo 1 de septiembre, en la que estarán citados Pascual Bermúdez y Renato Romero ante los juzgados penales federales.

El próximo 26 de agosto, pobladores de Xoxtla, Santa María Acuexcomac, perteneciente a San Pedro Cholula, así como de otras comunidades de la región realizarán una movilización masiva en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la ciudad de Puebla.

En el lugar protestarán por el solapamiento que esta dependencia ha hecho a Concesiones Integrales y otras compañías nacionales e internacionales que se han dedicado a saquear el agua.

A la movilización también se sumarán habitantes de la Sierra Norte que se oponen a las mineras e hidroeléctricas por la contaminación que hacen del recurso hídrico.

Fijan la audiencia de vinculación a proceso en contra de Bermúdez y Flores, defensores del agua en Xoxtla

Efraín Núñez
El próximo viernes se celebrará la audiencia en la Casa de Justicia de Puebla, donde Pascual Bermúdez Chantes y Rogelio Flores, defensores del agua...
00:01:59

