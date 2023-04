Como entrevistador, Óscar Alarcón abre el laberinto del diálogo con escritores contemporáneos

En Laberintos, el catedrático y periodista cultural Óscar Alarcón vuelve a formular las preguntas. Nutrido por su bagaje cultural y el conocimiento de sus entrevistados, en este caso un cúmulo de escritoras y escritores contemporáneos, lanza las preguntas que son al mismo tiempo el camino en el laberinto de indagaciones y respuestas.

Al presentar este volumen en la edición 36 de la Feria Nacional del Libro de la UAP, señaló que a diferencia de su primer libro de entrevistas Veintiuno. Charlas con 20 escritores publicado en 2012, Laberintos se propone como un libro “más redondo”, pues aquella coedición entre la UAP y NitroPress tenía nombres de autores impresionantes como Carlos Fuentes, Fernando del Paso o Xavier Velasco, sobre los que dudó qué preguntar y qué escribir.

“Me di cuenta que la literatura nacional es un mundo que no acaba y que espero nunca se termine”, dijo al recordar nombres de autoras como Magaly Tercero, Ana Clavel o Thelma Correa que aparecieron en aquel título y en el siguiente Miradas oblicuas, escrito al lado de Luis J.L. Chigo, el cual le dio otro panorama con escritores de voces consolidadas.

En el Salón Barroco, acompañado por el también escritor Alejandro Hayagriva Paniagua, el profesor de la preparatoria Emiliano Zapata afirmó que Laberintos es una obra resultado de su propia mesura y madurez, que considera “es lo máximo” por su propio ejercicio periodístico que fue “más pulido”. Laberintos, continuó, es precisamente eso: “dar una salida a un laberinto y no perderse en el diálogo de la entrevista”, pues ocurre que el entrevistado no siempre está en las mejores condiciones para ser parte del ejercicio: o está enfermo, o el diálogo se interrumpe por cuestiones diversas o no hay respuestas.

--

“Es muy complicado sacar una entrevista a un personaje, sin embargo creo que he logrado consolidar esa forma de entrevistar, y se presenta en este volumen”, afirmó contento y enlistó que en libro aparecen los diálogos sostenido con Alejandro Vázquez, Aurelia Cortés, Carlos René Padilla, Lola Ancira, Alejandro Paniagua, Liliana Pedroza, Javier Taboada, Andrea Rivas, Aldo Rosales, Aidé Bravo, Sergio Pérez Torres, Laura Sofía Rivero, Antonio León, Yalizta Ruiz y Daniel Salinas.

De las entrevistas, acotó, no se le dificultó alguna, y ello será notado por el lector, que las gozará y sentirá que está en el mismo espacio de los interlocutores. De paso, notó que hay un equilibrio entre autoras y autores, pues es un momento maravilloso para establecer relaciones más igualitarias en la literatura, ya que a lo largo del tiempo las mujeres y su obra han sido relegadas.

De paso, consideró que otro aprendizaje radica sobre el propio ejercicio periodístico, el cual considera “no es democrático” pues siempre hay intereses políticos y económicos en torno a los medios y quienes los dirigen. “El resquicio de lo que nosotros podemos encontrar un periodismo más honesto, está en el periodismo en donde no se le apuesta por lo económico; así he trabajado yo durante mucho tiempo, no me dedico al periodismo completamente, sino que soy profesor y es algo que me ha permitido mantenerme al margen”.

. . .

Concluyó que para libros como Laberintos, el periodista debe de tener mucha información. En su caso, dijo que no llegó a ninguna entrevista con libros a medias y fue siempre profundo en las lecturas. “No suponía lo que los entrevistados me iban a contar pues hay un vicio: el dirigir la entrevista hacia dónde quieres que vaya, lo hay que evitar. Traté de informarme, leer mucho y evitar hacer preguntas falaces”.