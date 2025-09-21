Convoca Maduro a jornada de entrenamiento militar para defender territorio venezolano

Caracas. A las seis de la mañana en punto de este sábado sonaron las trompetas en más de 300 cuarteles militares de Venezuela. Las tropas desfilaron con vehículos artillados por avenidas y vecindarios para distribuirse en los 5 mil 336 circuitos comunales en que se organiza el poder popular en el territorio venezolano. El presidente Nicolás Maduro había convocado a una jornada de entrenamiento militar para todos los voluntarios registrados en la Milicia Nacional Bolivariana en las propias comunidades.

“La patria merece nuestra atención, cariño y todo lo que podamos hacer para defenderla”, declaró el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López.

Por su parte, el ministro del Interior Diosdado Cabello explicó que se está aplicando el “Método Táctico de Resistencia Revolucionaria”, que comprende tres elementos: el paso de la lucha no armada a la lucha armada, la resistencia activa prolongada y la ofensiva permanente.

“Nos vamos a aparecer en todos lados, porque aquí estará el pueblo, en cualquier esquina preparado”, exclamó.

La segunda ronda de entrenamiento incluyó el desplazamiento de efectivos de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (ejército, armada, aviación y Guardia Nacional) hacia los barrios en todos los estados, para capacitar a los voluntarios en manejo de armas, estrategia militar, defensa personal y primeros auxilios.

Listos para responder

En el sector UD-2 de Caricuao, todos los miembros activos de las comunas acudieron a los entrenamientos. Katiuska Borrero, dirigente comunitaria de 44 años, afirmó que esta jornada es la continuación natural del trabajo social y político que realizan. “Ahora nos toca organizarnos para defender la patria y aquí estamos”.

En el sector Longaray de El Valle, Roger y Claudia Fuentes, de 50 y 48 años, participaron desde temprano. “Ahora sabemos cómo manejar un fusil y cómo usar el conocimiento de nuestro territorio a nuestro favor”, dijo Roger. Claudia agregó: “Esta es nuestra tierra y haremos lo que haya que hacer para proteger a nuestros hijos”.

Trump amenaza con enviar migrantes a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en Truth Social que Venezuela debe aceptar “inmediatamente a todos los prisioneros y personas de instituciones mentales” venezolanos que están en ese país, calificándolos como “monstruos” y acusándolos sin pruebas de cometer crímenes.

“¡Sáquenlos de nuestro país ahora mismo, o el precio que pagarán será incalculable!”, advirtió.

Desde enero, se han mantenido canales de comunicación entre Caracas y Washington para la repatriación de venezolanos expulsados. Hasta la fecha han llegado al país 70 vuelos, y se ha repatriado a más de 13 mil ciudadanos.

Maduro le escribe a Trump

La agencia Reuters informó que tuvo acceso a una carta enviada por Nicolás Maduro a Donald Trump, fechada el 6 de septiembre, en la que el mandatario venezolano invita a “superar el ruido mediático y las noticias falsas”.

Maduro también habría rechazado las acusaciones de narcotráfico, señalando que solo el 5% de las drogas producidas en Colombia pasan por Venezuela, y que 70% son neutralizadas por las autoridades.

