Entrega y amor con Silvio en el ombligo de México

Era Silvio Rodríguez para el encargado que insistía cada tanto desde la producción en reducir atrozmente el andar de su vida. Daban las cuatro de la tarde cuando el micrófono se abrió a esa voz preocupada en San Antonio de los Baños como su lugar de nacimiento, en los siete años como la edad de sus dedos debutantes al piano y algunos otros datos biográficos que poco decían de la historia de una actitud fermentada en el combate, la guitarra y el canto. Pero a las nueve de la noche apareció él, con sus preocupaciones históricas, su piel de hombre casi octogenario y su voz acaramelada. Entonces pasó a ser solo Silvio, no para uno pero sí para una, una voz multitudinaria que se arremolinaba vaporosa desde los adentros del Zócalo de la Ciudad de México.

Cuando quiso salir a cantar las inclemencias del tiempo ya atendían a Tláloc, fue el rastro de su voz el que anunció su llegada. Se trató del delirio de los que hallaron acomodo durante el medio día, del acabose de los que insistieron en acudir a partir de las tres de la tarde, pero casi de una revelación para los pocos que llegaron a las seis de la mañana dirigiendo la bandera Cubana y un estandarte del Ché.

Una vez que descendieron sus paraguas Silvio Rodríguez habitaba el centro del escenario, con sus lentes redondos y sus audífonos de diadema, con la chamarra de mezclilla y la boina gris, agigantado junto a seis músicos. Y conforme la noche avanzaba, su mano derecha reposando en el cuerpo de la guitarra daba cada vez más la impresión de ser su corazón arpegiado.

Pero en el instante en que se le ocurrió hablarle bajito al micrófono para decir: “El otro día lo dije en el teatro. Que ese día se la dedicaba a Andrés Manuel, y hoy se la vuelvo a dedicar a Andrés Manuel y a todos los que creen que puede haber un futuro mejor” y cantó El Necio, en el Zócalo pareció retumbar la tierra. Y las barbas como de alambres oxidados de unos se alargaron, y las caras lavadas de otras se contorsionaron, y la chaviza empuñó sus guitarras como para alcanzar el cielo esforzándose en sobrevivir a su propio ahogo.

Todo jiji jajaja. Los antropólogos hurgándole dimensiones a la marihuana, el autonombrado comité del 10 de junio dilatándose en hondo eco, los sociólogos representados en un pensamiento, quizás en medio del nirvana, un economista muy cerquita de una joven periodista. Y después, el estrépito de chiflidos como cuetes recién encendidos, y las gorras verde militar con la estrellita roja lanzadas al aire, y los aplausos magullados.

Un silencio horizontal. Silencio que se comen las cartulinas fosforescentes: ¡Silvio te invito a mi casa a echar pozole con chicharrón! ¡Silvio mi papá te escucha desde el cielo! ¡Silvio Rodríguez: Aquí está tu casa! Y gritos como de guerra caen de diferentes direcciones ¡Bajen la bandera, no vemos! ¡A chingar a su madre la bandera! ¡Culero tu bandera no me deja ver! ¡Para eso te hubieras ido al Auditorio! Y la bandera de Cuba con la imagen del Ché, arriba.

Y la flauta de Niurka González volviendo a serpentear el dejo de un aliento tumultuoso. Después, el brinco de aquellos que horas antes proyectaron sus torsos desnudos legitimando su amor con insignias recién adquiridas: Se busca Unicornio Azul, decían algunas playeras, Silvio Rodríguez, otras más. Y la bandera de Cuba ya abajo. Silencio.

“Ésta es la primera canción que le compuse al Ché” apenas dijo quedito cuando nuevos gritos relampaguearon al aceho ¡Sube la bandera! ¡Arriba la bandera! ¡Suuuuuuuuuban la bandera! ¡Para eso estás bueno, saca la banderaaaaaa! Y Silvio entonces: “Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más se muere de dolor, y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir”. Y un coro infinito se lamenta y berrea, y ríe, y se extingue diciendo que lo ama.

De pronto, Silvio circula anécdotas de las que no se extraen más conclusiones: “Se decía que la cosas estaba así y asado… Un peluquero cansado de tantas discusiones había puesto en su barbería un letrero que decía Prohibido hablar de la cosa…” Solo entonces suelta su canto “La cosa está en hallarlo a usted el día menos pensado, en cualquier sitio, casualmente, donde usted y yo podamos ver a cuatro alrededores”.

Regresa a la charla. Menciona al covid de rápido pero muchos asienten como afirmando que la historia es mejor leerla que escribirla a punta de dolores. “Nos ha tocado a todos por la pandemia perder a los que queremos. Hace muy poco perdí a un amigo de 60 años. Voy a cantar un par de canciones de él… Vicente Feliú… Para eso invité a su sobrina Malva Rodríguez”.

Y un silencio sugiere que quizás sea en el movimiento de su historia en donde se localiza su personalidad, un fluctuar en el que a sus amigos difuntos no los limita al cementerio. Junto a la sobrina casi niña empieza bajito “Creéme cuando te diga que el amor me expanda, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera”… Y ambos… y muchos: “Créeme si no me ves y no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Créeme que quiero ser machete en plena zafra, bala feroz al centro del combate…”

Una pareja de desconocidos se identifica en el acurrucamiento del otro, se despojan de timidez. La canción termina. Ambos gritan ¡Graaaaaaaaaaaaaacias Silvio. Se intercambian el número celular, se toman de la mano el resto de la noche. Silvio recuerda que hoy viernes 10 de junio coincide con una “fecha sensible para México”, el Comité del 10 de junio Halconazo comienza a aplaudir. “Nos hermanamos con el dolor del pueblo mexicano”, dice él.

Los desconocidos se toman la licencia para acariciarse el cabello. Los de la primera fila que quisieron arribar a las seis de la mañana ondean la bandera de Cuba, se sueltan a aullar ¡Una más y no jodemos más, una más y no jodemos más, una más y no jodemos más! Silvio no vuelve. La pareja se abraza y se pierden entre la multitud, esa misma donde la suerte quiso que coincidieran.