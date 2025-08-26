Se agilizará entrega de títulos a egresados de la Universidad Benito Juárez en Cuetzalan: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió este martes a investigar y resolver el problema de la falta de entrega de títulos a cuatro generaciones de egresados de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, en el municipio de Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla.

Esta situación ha impedido a cerca de un centenar de alumnos de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable ejercer su profesión, a pesar de haber concluido sus estudios.

La problemática fue expuesta por una reportera durante la “Mañanera del pueblo”, quien señaló que los egresados, muchos de ellos padres de familia y jóvenes de comunidades locales, no han recibido sus títulos.

Refirió que la única explicación que se les ha dado es que “aún no alcanzan el número para poder entregar estos títulos”. Si bien se les ha proporcionado una cédula profesional, esta no ha sido suficiente para que puedan incorporarse plenamente al mercado laboral.

En respuesta, la presidenta Sheinbaum Pardo reconoció la preocupación de los estudiantes poblanos.

Explicó que la cédula debería ser suficiente para fines de empleo, se revisará la situación.

“Vamos a ver qué está pasando con los títulos”, afirmó, tras comentar que se ha detectado un problema previo en la Dirección General de Profesiones (DGP) relacionado con algunas universidades Benito Juárez, el cual ya está siendo atendido.

“Había un problema en Profesiones con algunas de las Benito Juárez que Mario Delgado, secretario de Educación, ya está atendiendo. Vamos a ver en particular en esta por qué no se ha entregado el título”, enfatizó.

Por último, la presidenta se comprometió a dar seguimiento al caso específico de la Universidad de Cuetzalan para determinar por qué no se han entregado los títulos a los egresados.

A nivel socioeconómico, el municipio de Cuetzalan presenta altos índices de pobreza y carencias sociales, como la falta de acceso a servicios básicos y a la seguridad social. Según la Secretaría de Educación Pública (SEP), la tasa de analfabetismo es del 66.8 por ciento de su población, la cual habla al menos una lengua indígena, siendo el náhuatl la predominante.

En este contexto, la falta de títulos universitarios para los egresados se presenta como un obstáculo adicional para el desarrollo profesional y la movilidad social de los jóvenes de la región.