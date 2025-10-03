Entrega calentadores solares, captadores de agua, paneles solares y tinacos en La Resurrección

La Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana del municipio de Puebla realizó la entrega de apoyos del programa “Mejoramiento a la Vivienda” en la junta auxiliar La Resurrección. La estrategia otorgó tecnologías sustentables, como calentadores solares, captadores de agua pluvial, paneles solares y tinacos, beneficiando a 14,641 habitantes en situación de rezago social y pobreza.

Durante la entrega, equipos conformados por cinco calentadores solares, cinco captadores de agua pluvial, cinco sistemas de paneles solares y cinco tinacos llegaron a familias seleccionadas mediante los Comités de Participación Social, con el objetivo de reducir el gasto en servicios esenciales, incentivar el uso de energías limpias y fortalecer el bienestar económico y social de los hogares poblanos.

En el acto protocolario, el alcalde José Chedraui Budib señaló que las acciones buscan atender las principales necesidades de la población y reiteró que los beneficios llegan sin intermediarios, garantizando la atención directa a quienes realmente requieren el equipamiento. Destacó que iniciativas como esta reflejan la voluntad de la administración municipal de elevar la calidad de vida en las juntas auxiliares mediante apoyos tangibles y efectivos.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Bienestar, Carlos Gómez Tepoz, subrayó que el plan responde a la necesidad de mejorar los servicios básicos de vivienda en la capital de Puebla, y atiende de forma concreta a viviendas que carecen de electricidad, agua potable y sistemas sustentables para agua caliente. Precisó que la estrategia cubre actualmente un 15% de viviendas sin electricidad, un 2.5% sin agua potable y un 0.57% sin mecanismos sustentables para acceso a agua caliente.

La iniciativa mantiene alineación con el Plan Estatal de Desarrollo en su eje de Humanismo con Bienestar, así como con la visión nacional que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, apuntó Gómez Tepoz.

Durante el evento, la titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González Gómez, advirtió que la gestión para vivienda digna implica igualdad, bienestar y justicia social, y que los equipos entregados representaron alivio económico y mejoraron las condiciones de vida y dignidad de las familias beneficiarias.

A su vez, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, puntualizó que la protección de la vivienda se traduce en protección para la familia, y destacó que los dispositivos sustentables generaron ahorros directos y nuevos estándares de habitabilidad para las juntas auxiliares.

El programa “Mejoramiento a la Vivienda”, financiado con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun) 2025, sumó 3,863 acciones, distribuidas en líneas de equipamiento para calentadores solares, captadores de agua pluvial, paneles solares y tinacos, todos orientados a mejorar espacios, servicios y calidad de vida de los hogares poblanos.

