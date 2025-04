Entre reclamos de justicia realizan sepelio del vocero asesinado de la Cecop

Héctor Briseño, corresponsal

Acapulco, Gro. Con la exigencia y el reclamo contundente de justicia, familiares, amigos, vecinos, pobladores de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, así como integrantes de organizaciones sociales, participaron en el sepelio de Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), que se llevó a cabo la mañana de este domingo en el panteón de la localidad de Cacahuatepec, a unos mil metros del río Papagayo, en la zona rural de Acapulco.

La sepultura de Marco Antonio Suástegui, quien perdió la vida el pasado viernes después de recibir tres impactos de bala por un sujeto desconocido el 18 de abril, poco después de las 7 de la noche, cuando terminaba su labor como prestador de servicios turísticos en la playa Icacos, fue adelantada por sus familiares, y el cortejo fúnebre desde su casa familiar al panteón de Cacahuatepec, inició alrededor de las 8:30 de la mañana de este domingo.

Entre consignas como: “¡Marcos vive, la lucha sigue!, ¡Fuera la CFE!, ¡Viva Marco Antonio Suástegui!, ¡Lucio vive, Genaro vive, Guerrero vive!, ¡La patria no se vende, se ama y se defiende!, ¡Cecop vive, Cecop no se vende, fuera la presa La Parota, no a la presa La Parota!”.

Compañeros de Marco Antonio Suástegui manifestaron que “nunca te olvidaremos Marco Suástegui. La tierra no se vende, se defiende con la vida y con la sangre, y aquí está la muestra. De nuestro corazón nunca vas a dejar de ser nuestro amigo y nuestro gran aliado”.

El director del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, expresó que Marco Antonio Suástegui fue fuente de inspiración, al enseñar cómo ser fiel a la lucha de los pueblos.

“Los derechos humanos se defienden con el machete en la mano, encarando al poder, desenmascarando a los políticos, gobernadores, a la Upoeg, a policías municipales, grupos que utilizó el gobierno para atacar a los comuneros, para desmantelar la organización”.

Enfatizó que Marco Antonio dio nuestra de garra y temple para decir que la tierra no se vende.

“Marco Antonio Suástegui Muñoz tuvo ese coraje para poder ir ante la oficina de la ONU y decir nos están quitando las tierras. Demostró que el proyecto de la presa hidroeléctrica no era viable”.

Abel Barrera recordó que Marco tuvo la fuerza de formar la policía comunitaria de Cacahuatepec, y tuvo la capacidad de convocatoria y visión, para poder enfrentar a los tribunales agrarios, y demostró que con 5 mil personas se puede frenar un proyecto ilegal en contra del pueblo.

“Te mataron por luchar porque el pueblo no viva de rodillas, no lo vamos a permitir, tenemos que continuar con el Cecop. Queda la memoria, dignidad y testimonio de Marco, defensor del pueblo, del territorio, no te vamos a defraudar Marco. Marco encarnó la defensa directa de la tierra. Te quedas acá pero tu tierra va a florecer”.

Entre las organizaciones participantes se encuentran la Organización Campesina de la Sierra del Sur, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, el Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua del Estado de Guerrero, Cooperación Comunitaria, el Consejo de Comunidades y Ejidos de Tecoanapa, entre otras.

Semilla de lucha y dignidad.

“Aquí se cultiva la dignidad, gracias hermanos por dar ejemplo al mundo, no nada más a la patria”, expresó el activista Ignacio del Valle Medina, dirigente del Movimiento de Atenco, cuyos representantes hicieron una guardia de honor la mañana del domingo en el poblado de Cacahuatepec, durante el velatorio del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz.

Ignacio del Valle hizo entrega del Paliacate de Atenco a la familia del dirigente opositor a la proyecto hidroeléctrico La Parota, como muestra de su valentía y su lucha.