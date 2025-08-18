Lunes, agosto 18, 2025
Entre promesas y acusaciones, Herrera y Leal se registran para la dirigencia del PAN en la capital

El segundo dijo ser víctima de ataques por miedo a que gane la contienda

Efraín Núñez

Manuel Herrera Rojas y Guadalupe Leal Rodríguez se inscribieron este domingo para disputar la dirigencia municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en la ciudad de Puebla. El exregidor acudió a las oficinas municipales en la avenida 11 Sur, colonia Mayorazgo, acompañado de exdiputados locales y federales, entre ellos Pablo Rodríguez Regordosa, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Jorge Aguilar Chedraui, Blanca Jiménez Castillo, y el exsecretario de Gobernación municipal, Jorge Cruz Lepe. En un ambiente festivo, con batucada y vítores de sus simpatizantes, Herrera afirmó que, si alcanza la presidencia municipal del PAN Puebla, “el partido recuperará la alcaldía capitalina”.

El exregidor y excandidato a diputado local aseguró que garantizará resultados electorales favorables y, en caso de obtener la dirigencia, sumará a Guadalupe Leal Rodríguez y al exedil Eduardo Rivera Pérez a su proyecto de trabajo. Puntualizó que ninguno de los líderes estatales y nacionales del PAN, Mario Riestra Piña y Jorge Romero, está involucrado en su candidatura y sostuvo que cuenta con el respaldo de militantes, fundadores y exlegisladores panistas.

Expuso que decidió incluir en su planilla a la exregidora Gabriela Ruiz Benítez, cercana al exalcalde Rivera Pérez, quien de ganar se convertiría en secretaria general. El resto de las posiciones en esa lista son José Miguel Ángel Sánchez Mendoza y Judith Ramírez López, de Xonacatepec; José Emilio Magdaleno Villegas Flores, de Santo Tomás Chautla; Rosalía Herrera Cruz, de San Baltazar Campeche y Gustavo Flores Hernández, de la colonia Benito Juárez.

También conforman la planilla Olga Lidia Flores Gutiérrez, de la unidad habitacional Manuel Rivera Anaya; Marciano Claudio Navarro Téllez, de San José Altamira; María Josefina Montero Machorro, de Amalucan; José Enrique Guerrero Romero, de La Libertad; Margarita Montiel Méndez, de La Providencia; Eduardo Carlos Planter Marín, de la Gabriel Pastor; Maribel Pérez Vargas, de Bosques de Santa Anita; Jaime Doria Sánchez, de la unidad habitacional San Pedro; Karen Cholula Barrera, San Jerónimo Caleras; Gonzalo Gómez Rodríguez, de Ignacio Mariscal y Erika Guillermina Chaltell Gómez, de San Jerónimo Caleras.

Por separado, Guadalupe Leal acudió con numerosos seguidores al Comité Estatal en la colonia Bugambilias, donde denunció ser víctima de una campaña de ataques, atribuyéndolos al temor de sus opositores por perder la contienda interna. Subrayó que su proyecto es plural y que no existen dados cargados a su favor, como sí ocurre en otras planillas, en referencia a su contrincante, Manuel Herrera.

Expuso que aunque se pretenda beneficiar a algún candidato desde la dirigencia estatal, lo mismo vale en las urnas el voto de un militante que el de cualquier representante partidista o exservidor público.

“Lo que busca la militancia panista es unión, trabajo y que podamos recuperar la presidencia municipal de Puebla”, expuso.

Afirmó que una vez que le sea aprobado el registro buscará al exedil Eduardo Rivera Pérez, como un líder moral, a Mario Riestra Piña y Genoveva Huerta, dirigente estatal y secretaria general del blanquiazul, y a estos últimos les pedirá que no haya dados cargados para nadie en el proceso.

En su inscripción estuvo acompañada por la excandidata a la gubernatura, Ana Teresa Aranda Orozco, y principalmente por cientos de militantes y simpatizantes.

Su planilla está conformada por Fernando Sarur, exregidor de la ciudad de Puebla, quién de ganar se convertiría en secretario general. El resto de la planilla está conformada por Mónica Margarita Amaro Cid, Marcial Jesús Malcos Cruz, Tanya Serrano Pérez, José Enrique Matamoros García, Ana Laura Altamirano Gregorio, Juan Carlos Jiménez Jiménez, María Luisa Badillo Ramos, Sergio Romero Rodríguez y Diana Laura Espíndola Osorio.

También está conformada por Ramón Velazco Vázquez, Venecia Romero Salgado, Jaime Rommel Muñoz Cortés, Fabiola Sandra Reyes Zepeda, Víctor Manuel Vázquez Merino, Romina Fernanda Pérez Rivera.

