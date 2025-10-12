Entre la contingencia, nacen dos niñas en Unidad Móvil del IMSS en La Ceiba

En medio de la grave contingencia por inundaciones que afectaron la Sierra Norte de Puebla, este domingo la vida se abrió paso en la Unidad Médica Móvil del IMSS instalada en el Hospital de La Ceiba.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, confirmó el nacimiento de dos niñas sanas.

El Hospital Rural de La Ceiba, en el municipio de Francisco Z. Mena, se vio severamente afectado por el desbordamiento de ríos, lo que obligó a evacuar a 17 pacientes, incluyendo a una recién nacida en condiciones delicadas.

Robledo Aburto destacó que el nacimiento de las dos menores en las unidades móviles subraya la importancia de estos equipos en situaciones de desastre, ya que permiten “continuar con la atención médica, incluso en las condiciones más difíciles”.

“Entre la incertidumbre y el esfuerzo, la vida siempre se abre camino”, expresó el director del Seguro Social.

La presencia de las unidades médicas móviles es fundamental para la región, donde el personal del IMSS, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el gobierno estatal trabajan en la limpieza y rehabilitación del hospital principal, que resultó dañado por las lluvias.

“Estamos para servirles, estas unidades móviles tienen todo lo que se necesita para las emergencias que permiten continuar con la atención médica, incluso en las condiciones más difíciles”, afirmó el funcionario federal, tras felicitar a los familiares de las recién nacidas.

En medio de aplausos, las niñas fueron trasladadas con la madre al Hospital de Xicotepec de Juárez para su evaluación y atención inicial.

