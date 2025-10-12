Domingo, octubre 12, 2025
NoticiasEstado

Entre la contingencia, nacen dos niñas en Unidad Móvil del IMSS en La Ceiba

Entre la contingencia, nacen dos niñas en Unidad Móvil del IMSS en La Ceiba
Entre la contingencia, nacen dos niñas en Unidad Móvil del IMSS en La Ceiba
Yadira Llaven Anzures

En medio de la grave contingencia por inundaciones que afectaron la Sierra Norte de Puebla, este domingo la vida se abrió paso en la Unidad Médica Móvil del IMSS instalada en el Hospital de La Ceiba

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, confirmó el nacimiento de dos niñas sanas.

El Hospital Rural de La Ceiba, en el municipio de Francisco Z. Mena, se vio severamente afectado por el desbordamiento de ríos, lo que obligó a evacuar a 17 pacientes, incluyendo a una recién nacida en condiciones delicadas.

Robledo Aburto destacó que el nacimiento de las dos menores en las unidades móviles subraya la importancia de estos equipos en situaciones de desastre, ya que permiten “continuar con la atención médica, incluso en las condiciones más difíciles”.

“Entre la incertidumbre y el esfuerzo, la vida siempre se abre camino”, expresó el director del Seguro Social.

La presencia de las unidades médicas móviles es fundamental para la región, donde el personal del IMSS, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el gobierno estatal trabajan en la limpieza y rehabilitación del hospital principal, que resultó dañado por las lluvias.

“Estamos para servirles, estas unidades móviles tienen todo lo que se necesita para las emergencias que permiten continuar con la atención médica, incluso en las condiciones más difíciles”, afirmó el funcionario federal, tras felicitar a los familiares de las recién nacidas.

En medio de aplausos, las niñas fueron trasladadas con la madre al Hospital de Xicotepec de Juárez para su evaluación y atención inicial.

Leer más: Encabeza Zoé Robledo trabajos de rehabilitación y limpieza del Hospital del IMSS de La Ceiba

Temas

Más noticias

Internacional

China defiende derecho a controlar exportación de tierras raras

La Jornada -
Pekín. El Ministerio de Comercio de China defendió este domingo (hora de China) las medidas de control que el país aplica sobre la exportación...
Nacional

Decesos por las lluvias suben a 42; los desaparecidos suman 27

La Jornada -
Cuarenta y dos personas fallecidas, 27 desaparecidas y más de 34 mil viviendas afectadas en unos 117 municipios de cinco estados es el recuento...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Sheinbaum arriba a la Sierra Norte de Puebla; ofrece “atención permanente” a damnificados

Yadira Llaven Anzures -
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó la mañana de este domingo al municipio de Huauchinango para supervisar personalmente la atención a los...

Decesos por las lluvias suben a 42; los desaparecidos suman 27

La Jornada -
Cuarenta y dos personas fallecidas, 27 desaparecidas y más de 34 mil viviendas afectadas en unos 117 municipios de cinco estados es el recuento...

Poza Rica: enojo, tristeza y resignación

La Jornada -
Poza Rica, Ver. Un día después de las devastadoras inundaciones en gran parte de Poza Rica, ayer comenzó para miles de habitantes de esta...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025