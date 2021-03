Entre el riesgo de contagios por Covid-19 y faltas al Coremun, operan los juzgados calificadores de Puebla capital

Entre el riesgo de contagios por Covid-19 e incumplimientos al Código Reglamentario Municipal (Coremun) operan los ocho juzgados calificadores del municipio de Puebla, que dependen de la Sindicatura municipal, cuyo titular es Gonzalo Castillo Pérez, denunciaron abogados y personas que han sido detenidas por faltas administrativas.

Los litigantes subrayaron que a pesar que en la normatividad municipal se establece que las audiencias pueden ser videograbadas eso nunca sucede en la realidad, además de que en ocasiones no se expiden recibos de las multas impuestas y llega a haber más de un detenido en las llamadas áreas de seguridad, lo que aumenta el riesgo de contagios de coronavirus.

Los litigantes entrevistados refirieron que el artículo 244 del Coremun prevé que en las audiencias públicas de los detenidos por faltas administrativas “se levantará constancia por escrito de lo actuado, o realizándose copias de Audio y Video”, sin que las videograbaciones existan en la realidad.

“El Coremun prevé las videograbaciones pero lamentablemente los juzgados calificadores no funcionan así. Funcionan en el sentido de que remiten al presunto infractor, dicen que cometió tal falta y sin mediar derecho de defensa alguno y sin abogado presente determinan la multa”, expuso uno de los litigantes.

Agregó que el artículo 236 del Coremun, relativo al procedimiento de presentación de un detenido establece que de no tener defensor particular, se le informará inmediatamente al defensor designado o defensor pasante para que asista al presunto infractor durante todo el procedimiento, dejándose debida constancia, sin embargo hay casos en que no se designa al abogado de oficio.

“No lo llevan a cabo el procedimiento, simplemente te acusan de alguna falta y establecen la multa sin que el presunto infractor se defienda, ni siquiera la presunción de inocencia se resguarda. En un caso que representamos recientemente tuvimos que liberar a unos presuntos infractores tramitando un amparo en el Juzgado Calificador de la Pepsi por estas anomalías”, sostuvo el abogado.

Riesgo latente de contagio por Covid-19

Según registros del ayuntamiento de Puebla existen ocho juzgados calificadores en el municipio: el ubicado en la avenida 9 Oriente No. 1405, colonia Ladrillera de Benítez; en la Diagonal Defensores de la República sin número, colonia Tierra y Libertad; en el bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu No 237, junto a la estación de Bomberos; en la avenida Miguel Hidalgo (16 Oriente), entre 55 norte y 56 norte, Col. Villa Verde; y en la avenida Puebla esquina con calle Oaxaca colonia, Popular Castillotla.

También se encuentra el juzgado calificador de la Comisaría Norte, ubicado en la avenida 102 Poniente esquina Eje 11 Norte, Infonavit Villa Frontera; el de la Comisaría Sur en 117 Oriente No 1230, San José Chapulco y el Juzgado Calificador especializado en Menores, ubicado en la 16 Sur 3911, colonia Anzúres.

A decir de los abogados y de los detenidos entrevistados en la mayoría de los casos las personas arretadas tienen que convivir con otras personas en las áreas de seguridad que resultan ser una serie de celdas pequeñas, lo que aumenta el riesgo de contagio por cornavirus.

Adicionalmente, Pedro Marlón Echavarría Pérez, quien fungía como secretario de Juzgado Calificador, falleció recientemente por Covid-19, lo que generó críticas en redes sociales debido a que supuestamente se le hizo trabajar pese a estar infectado.

No siempre dan recibos de las multas

Aunque entre las facultades del juez calificador destaca la de firmar los recibos de multas impuestas, a decir de los abogados no siempre sucede así.

Argumentaron que desconocen si el dinero generado por esas multas sin recibo tengan como destino la corrupción, sin embargo señalaron que es una falta reiterada que deja mucho que desear de la autoridad municipal.

Y es que recordaron que los juzgados calificadores son una figura creada para resolver las faltas administrativas que van desde ingerir bebidas alcohólicas y en general sancionar las conductas antisociales.