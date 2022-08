Entre el odio y los derechos humanos, narrativas sobre las migraciones

Estamos en un momento donde los discursos de polarizan, si bien sabemos que puede existir una amplia gama de tonos en las percepciones y narraciones, cuando hablamos de la migración, prevalecen dos enfoques. Por un lado, los discursos de odio y temor que legitiman la construcción de muros, centrados en el rumor de la invasión y la amenaza que representan las personas migrantes, se crean políticas de seguridad nacional que invierten millones de dólares para frenar los movimientos humanos. Estas acciones incluyen sistemas de vigilancia, centros de detención, deportación, redadas, y medidas de cooperación donde los estados se comprometen a retener a las personas en sus regiones de origen, con proyectos que han sido verdaderamente ineficientes y cuestionables. Una violación constante a los derechos de las personas migrantes enmarcada en violencia y sufrimiento. Por otro lado, está un discurso de derechos humanos, que con frecuencia tiende a un enfoque asistencialista desde un modelo de caridad.

Estos dos acercamientos, hacen bastante daño, el primero evidentemente por promover discursos de odio, reforzar estereotipos, creando mayores condiciones de riesgo y violencia para las personas migrantes. Y el segundo, aunque con buenas intenciones, continúa cosificando a las personas, como objetos receptores de políticas públicas y no como personas con proyectos de vida, corre el riesgo de revictimizar a las personas y cada vez menos, existe empatía por los testimonios de vida.

El discurso por los derechos humanos, al igual que otros temas de justicia social, no es bien recibido por las audiencias, es la conversación incómoda, donde las personas con privilegios no están dispuestas a ceder. Los relatos por la dignidad de vida, cada vez tiene menos adeptos. Las actuales narrativas en torno a la migración, no han logrado reducir la xenofobia creciente. Pero si algo es cierto es que las movilizaciones humanas no se van a detener. Los discursos, y las prácticas en torno a estas, deben gestionarse de forma que se permita reconocer y difundir los beneficios que crean las diversidades culturales, identitarias y sociales, en todos los espacios geográficos.

Romper los discursos que resaltan las diferencias entre ellos y nosotros, y reconocernos en las y los demás resulta fundamental para promover la celebración de la diversidad. Por supuesto que debemos insistir en el relato por la justicia social y los derechos humanos, pero no como campos en disputa, aunque efectivamente lo sean, sino como la posibilidad creativa de coincidencia.

Reconocernos en las diversidades y promoverlas, para poder comenzar a escucharnos y ser capaces de desmontar los discursos de odio. Se convoca a nuevos relatos que rompan el asistencialismo y celebren las culturas. Relatos que den espacio a las voces diversas. Relatos que posibiliten la conversación, incluso alienten el derecho a no estar de acuerdo, pero promuevan la posibilidad de escuchar diálogos polifónicos. Nuevas y más creativas y conscientes narrativas, nuevos y diversificados medios para comunicarlas. Reconocernos y recrearnos para fortalecer la equidad, diversidad y la inclusión.