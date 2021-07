Entre el derecho y el deber de la participación

La participación social, comunitaria y política es fundamental en la vida de toda comunidad. Sin embargo, convocar a la participación no es necesariamente un acto voluntarista de querer participar y que de la nada, esto sea posible. Me permito retomar los aportes de Fernando de la Riva en torno a la participación comunitaria.

La participación social resulta crucial en todo momento histórico, sin embargo, cada vez resulta más apremiante la existencia de espacios para la participación plena, en donde todas las voces puedan expresarse y sean escuchadas. La participación es tomar parte en los procesos para la toma de decisiones, para la implementación de planes, programas, proyectos y acciones que nos competen como personas y como comunidades. A través de la historia, las instituciones se han convertido en engranajes al servicio de un sistema, cualquier que sea el sistema vigente. Desde las instituciones, se regula nuestra vida, desde el momento en que nacemos, por ejemplo, con el acta de nacimiento, el registro escolar, los servicios médicos, laborales, financieros, pasando por leyes que regulan nuestros procesos organizativos, que regulan el uso de nuestros territorios y espacios, así como que controlan nuestros cuerpos, y hasta llegar a nuestra muerte con el certificado de defunción, por poner algunos ejemplos generales. De tal modo que nos regulan cada momento de nuestra existencia; en esas formas de control el resultado de las mismas es que poco o nada participamos ni somos escuchadas.

Con relación a la participación, De la Riva resalta que no basta, sin embargo, tener las ganas de querer hacerlo. Para cumplir con el derecho y el deber de participar plenamente, existe todo un proceso necesario que parte del querer, saber y poder participar. En este sentido, el querer participar, que puede ser el más común, es la motivación, el punto de encuentro con otras personas para tomar parte en algún proceso o actividad que nos interpela y nos convoca. Sin embargo, esto resulta insuficiente, puede ser que, de la voluntad, no necesariamente se consolidan las acciones para la participación. Esto nos lleva al siguiente aspecto que es el saber participar, y para ello, es necesario que podamos capacitarnos y conocer los múltiples mecanismos y estructuras existentes que favorecen nuestra participación. Es fundamental que nos organicemos para aprender a participar, porque a las estructuras del poder, no les interesa que participemos, prefieren seguir regulando nuestra existencia a sus intereses. Así pasamos al tercer punto, poder participar.

Poder participar implica que existan las condiciones estructurales, simbólicas y materiales que garanticen nuestra plena participación formada (saber participar) y voluntaria (querer participar), de tal modo que necesitamos los espacios y mecanismos necesarios para nuestra participación, tanto en los espacios formales institucionales, como los espacios informales colectivos, endógenos y espontáneos. Poder participar, reclama de procesos emancipadores, democratizadores, populares y accesibles a todas las personas. Para que todas las voces puedan expresarse y sean escuchadas y tomadas en cuenta a la hora de definir acciones que nos competen como comunidades.

Finalmente, y ampliando la propuesta de la Riva, me permito incluir un cuarto aspecto, un punto que considero fundamental dentro de la participación. La participación como derecho y como deber, es decir, se debe garantizar nuestro derecho a una participación voluntaria, informada, consciente y posible, pero también tenemos que responder a nuestro deber participar, es decir, es nuestra responsabilidad participar en los asuntos que nos compete como comunidades, y es nuestro deber como forma de honrar a nuestros ancestros, a quienes lucharon antes que nosotras por los derechos que disfrutamos ahora. Es un acto consciente de reconocimiento de nuestra historia colectiva, y una deuda con las generaciones venideras.

Así que exijamos nuestro derecho a participar y cumplamos con nuestro deber de participar. Por la posibilidad de crear las condiciones históricas necesarias que nos permitan erradicar las opresiones sistémicas.