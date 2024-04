“Entraron como delincuentes”: Roberto Canseco sobre ataque a embajada de México en Ecuador

Elementos de la policía de Ecuador irrumpieron anoche con violencia en la sede diplomática de México en Quito y se llevaron por la fuerza al ex vicepresidente Jorge Glas (2013-2018) a la Unidad de Flagrancia en Quito, en un hecho violatorio de la Convención de Viena y las leyes internacionales que garantizan la inmunidad consular y de las misiones diplomáticas.

Roberto Canseco, jefe de Cancillería de la Misión en Ecuador, denunció ante periodistas que fue golpeado contra el suelo cuando trataba de impedir que los policías entraran a la embajada.

“Como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. ¡Esto no es posible, es una locura!”, lamentó, visiblemente afectado por lo que acababa de ocurrir.

Sobre el paradero de Glas, dijo: “¡estoy muy preocupado, porque pueden matarlo!, no hay ningún fundamento para hacer esto”. El diplomático confirmó que no hubo un aviso previo. “Esto está totalmente fuera de toda norma y lo hacen porque es una persona perseguida, como podemos constatar hoy”, agregó.

Señaló que hasta ese momento no había podido siquiera dar aviso a las autoridades mexicanas. No me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país.

Al conocer ayer la decisión del gobierno mexicano de otorgar asilo político a Glas, las autoridades ecuatorianas hicieron pronunciamientos informando que no se le otorgaría salvoconducto y la cancillería emitió tres comunicados. En el primero invocó las convenciones sobre Asilo Político de 1933 y la de Asilo Diplomático de 1954, que establecen que no es lícito conceder refugio a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios, por lo que dar ese beneficio a Glas era un acto ilícito del Estado que lo concede, apoya una evasión a la justicia del Estado ecuatoriano y promueve la impunidad.

En el segundo lamentó que México no haya reconsiderado su decisión, y aseguró que Ecuador, en estricto apego a las normas de la Convención de Viena, continuará brindando protección a los locales de la embajada de México en Quito.

Sin embargo, en el tercero justificó la intervención en la sede diplomática mexicana en defensa de la soberanía nacional. El comunicado dice:

“Al haber abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática que albergaba a Jorge Glas, y conceder un asilo contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura… no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad”.

Si bien la canciller ecuatoriana. Gabriela Sommerfeld, aclaró que la salida de la embajadora mexicana no significaría una ruptura de relaciones diplomáticas ni comerciales, o de otro tipo, al mismo tiempo se realizó el refuerzo policial del cerco de seguridad en torno a la legación mexicana en Quito, que terminó con el allanamiento y la detención de Jorge Glas.

