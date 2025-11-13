Entrampado, el conflicto del Tecnológico de Tehuacán

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT), en paro desde hace casi un mes, emprendieron, ayer miércoles, una manifestación que incluyó la toma por escasos minutos de las avenidas Independencia y Reforma, esto en protesta porque la institución anunció que a partir de mañana iniciará clases en línea, lo que rechazaron tajantemente al tiempo de mantener la exigencia de que el director Sergio Villafuerte Palavicini sea destituido.

Hicieron notar que el paro continúa y está a punto de cumplir un mes sin que se haya dado una solución al conflicto que llevó a los estudiantes a esa protesta, además consideraron que con ese anuncio de clases en línea se demuestra una vez más la falta de disponibilidad al diálogo y la toma de decisiones de forma unilateral, incluso sin tomar en cuenta a los directivos federales, por lo que expresaron su decisión de seguir en la lucha hasta ser atendidas sus demandas.

Los paristas iniciaron su movilización en el Parque Ecológico dirigiéndose al centro de la ciudad donde impidieron el paso de vehículos por espacio de 10 minutos para luego retomar su marcha hacia el Edificio Morelos del ayuntamiento; señalaron que ha habido total indiferencia por parte de las autoridades municipales hacia el conflicto, pese a que el ITT se encuentra dentro del municipio y es una de las instituciones de mayor importancia y renombre en Tehuacán.

Lamentaron que hasta el momento se desconoce la fecha en que se dará el segundo diálogo con los representantes jurídicos de la Dirección General del Instituto Tecnológico Nacional de México (TecNM) cuya comunicación siguen esperando para avanzar en la búsqueda de soluciones al paro.

En sus redes sociales el ITT anunció que, a partir de este jueves, los alumnos deben conectarse a clases virtuales, argumentado que esa decisión se tomó para atenuar las afectaciones provocadas por el paro estudiantil.

Entre las afectaciones académicas se enlistan el retraso en el cumplimiento de los programas de estudio, la adquisición de competencias profesionales, la pérdida del ritmo académico, hábitos de estudio y motivación escolar; el desfase en la calendarización de evaluaciones parciales y finales, la interrupción de proceso de titulación y egreso, el retraso en residencias profesionales y la liberación de reportes, a lo que se suma la suspensión en la entrega de certificados, títulos y constancias de servicio social.

Por lo que toca al tema administrativo se mencionan limitaciones para atender auditorías internas y externas, pagos pendientes de cheques por renuncia, defunción o reclamos, imposibilidad para la integración de expedientes únicos, la tramitación de prestaciones como los seguros de vida, entre otros aspectos.

Según el comunicado hay problemas para acceder al sistema de información escolar por la falta de personal técnico, existe riesgo de daño a servidores por la falta de monitoreo y control del sistema de aire acondicionado, además de la interrupción del monitoreo de red y del pago del servicio de internet.

Recursos Financieros, se expone, tiene la imposibilidad de elaborar pólizas, conciliaciones bancarias y estados financieros; también enfrenta el incumplimiento de pagos de proyectos cuyos tokens permanecen en resguardo institucional. Otra mención aborda los procesos académicos y de gestión directamente afectados, entre ellos los exámenes y protocolos de titulación, las tutorías y los proyectos de investigación.

Hay un apartado enlistado como procesos críticos que requieren intervención inmediata donde se incluye la autorización del nuevo libro de registro de actas de titulación, la firma de reportes de servicio social y hojas de no adeudo, la atención de correspondencia oficial que depende de documentación resguardada en oficina y el seguimiento de proyectos de infraestructura y cumplimiento de indicadores institucionales.

Tras toda esa lista se hace saber que al restar ocho semanas efectivas para concluir el semestre, se propone un plan para mitigar las afectaciones, dentro del cual está el reinicio de clases en modalidad virtual a partir del jueves 13 de noviembre del 2025, el fin del semestre será el 24 de enero del 2026 y al estrategia es reactivar el proceso formativo modalidad virtual garantizando la continuidad de actividades académicas y administrativas que contemplan titulaciones, residencias, tutorías, investigación y gestión de proyectos.

