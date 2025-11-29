Enfrentamiento entre bandas de robo a transporte de carga deja un muerto y dos heridos en Tepeaca

La mañana de este sábado se registró un enfrentamiento armado entre dos presuntos grupos dedicados al robo de transporte de carga en la autopista Puebla–Tehuacán, a la altura del municipio de Tepeaca, que dejó como saldo un hombre muerto y dos lesionados.

Versiones oficiales indican que, sobre la vialidad, quedaron dos camionetas, una roja y otra negra, con múltiples impactos de arma de fuego. Una de ellas presentaba alrededor de 100 casquillos percutidos, lo que evidenció la magnitud del armamento utilizado durante el intercambio de disparos.

En el interior de uno de los vehículos fue localizado un hombre sin signos vitales, mientras que los dos heridos fueron trasladados por paramédicos al Hospital General de Tepeaca, en ambulancias escoltadas por un fuerte dispositivo de seguridad.

Hasta el cierre de esta edición no se ha revelado la identidad de la víctima mortal ni la de los lesionados. Las primeras indagatorias señalan que el enfrentamiento habría sido protagonizado por dos bandas rivales que se disputan el control del robo de transporte de carga en la región.

Por estos hechos, elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantuvieron un amplio operativo de vigilancia en la zona hasta después del mediodía.

Las camionetas quedaron a disposición del Ministerio Público (MP) para su resguardo e integración en las carpetas de investigación por homicidio doloso y lesiones, iniciadas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

El cuerpo del hombre fue trasladado al anfiteatro de la región para la necropsia de ley y el inicio de los trabajos de identificación.

Cabe mencionar que, el día de ayer, viernes, se reportaron movimientos de un grupo armado que se identificó como autodefensa en la zona de Tepeaca, presuntamente en busca de una camioneta robada. Aunque autoridades estatales y federales acudieron al lugar, no se han difundido detalles oficiales sobre estos hechos.

De 10 tiros asesinan a hombre en la colonia Los Héroes de Puebla capital

En otro hecho violento registrado la noche del viernes, un hombre identificado como Robin Froilán, de 27 años y con antecedentes penales por narcomenudeo, fue ejecutado de al menos 10 disparos en la colonia Los Héroes, en la capital poblana.

De acuerdo con testimonios, el joven llegó a la avenida 127 Oriente, esquina con la Diagonal 18 Sur, a bordo de una camioneta Mitsubishi negra, cuando fue interceptado por dos hombres vestidos de negro que viajaban en una motocicleta. Los agresores dispararon en repetidas ocasiones y huyeron hacia la zona de Balcones del Sur.

A un costado de la víctima viajaba una mujer, quien pidió auxilio. Aunque paramédicos llegaron al sitio, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la SSP, así como elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, implementaron un operativo de búsqueda, pero no se logró la detención de los responsables.

La FGE confirmó que el fallecido tenía antecedentes penales y había sido detenido en dos ocasiones por actividades relacionadas con el narcomenudeo, por lo que el ataque se investiga como un posible ajuste de cuentas.

