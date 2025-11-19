Miércoles, noviembre 19, 2025
Enfrentamiento entre grupos criminales desata persecución de Atzitzintla a Veracruz; reportan cinco muertos

Autoridades federales y estatales mantienen presencia de seguridad tras el choque armado

Enfrentamiento entre grupos criminales desata persecución de Atzitzintla a Veracruz; reportan cinco muertos. Foto redes sociales
Isaí Pérez Guarneros

La tarde del martes se registró un enfrentamiento armado entre dos grupos criminales en Atzitzintla, el cual derivó en una persecución que continuó hasta el municipio de Mariano Escobedo, Veracruz, y dejó al menos cinco personas muertas.

De acuerdo con testimonios de habitantes de las comunidades cercanas, recabados por medios regionales, el ataque se habría originado en el camino hacia la comunidad de Paso Carretas, en Atzitzintla, alrededor de las 14:30 horas del martes, cuando dos grupos de hombres que circulaban en camionetas iniciaron un intercambio de disparos.

Tras el primer choque, ambos grupos comenzaron a perseguirse sobre la carretera Xometla–Loma Grande, hasta llegar a la comunidad de Texmola, ya en territorio veracruzano. Durante el trayecto, residentes de localidades asentadas en los límites de Puebla y Veracruz alertaron a las autoridades al observar que dos camionetas avanzaban a gran velocidad mientras sus tripulantes se disparaban entre sí.

El recorrido entre estas comunidades puede hacerse en un lapso de 10 a 15 minutos en vehículo, lo que coincide con los testimonios recogidos, que señalan que las detonaciones de arma de fuego se prolongaron durante aproximadamente un cuarto de hora.

Los hechos movilizaron a cuerpos de seguridad de ambas entidades, así como a autoridades federales. Mientras se desarrollaba la balacera, habitantes de Texmola, Loma Grande, El Xúchitl, Toluca, Capulín, Paso Carretas, Huilapan, Atzitzintla, Texmalaquilla, Chichipica y San Juanero se refugiaron en sus domicilios ante el temor de quedar en medio del fuego cruzado.

Una vez que concluyeron las detonaciones en Texmola, las autoridades arribaron al lugar, donde hallaron una camioneta abandonada y con múltiples impactos de bala. El vehículo, según reportaron, presentaba características de blindaje artesanal.

A unos metros, fueron localizados al menos tres hombres sin vida, todos con múltiples heridas de arma de fuego. No obstante, fuentes extraoficiales señalan que el número de víctimas podría ascender a cinco. Entre ellas, se informó que tres serían originarias del municipio de Guadalupe Victoria, Puebla.

Las comunidades poblanas y veracruzanas donde se desarrolló la persecución se encuentran sin acceso a señal telefónica ni internet, lo que, según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, ha provocado que la información llegue con retraso a centros urbanos como la capital.

De acuerdo con indagatorias federales y estatales, el enfrentamiento habría sido protagonizado por un grupo criminal autodenominado La Empresa, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este grupo ha sostenido distintos choques con otras organizaciones que operan en el norte de Veracruz, conflicto que, según reconoció públicamente en agosto pasado el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, ha comenzado a extenderse hacia municipios poblanos colindantes.

Lo anterior coincide con testimonios recabados por medios regionales y con reportes ciudadanos en redes sociales: el enfrentamiento habría sido provocado por un choque entre una banda local de Puebla, presuntamente ligada al líder huachicolero “El Bukanas”, y una célula de un cártel asentado en Veracruz que se disputan el control de la zona.

Hasta el cierre de esta edición, las comunidades de ambas entidades permanecían con presencia de elementos de las policías estatales, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial sobre los hechos.

