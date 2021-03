Enfrenta 12 quejas por mala actuación juez que dejó libres a implicados en desaparción del activista Sergio Rivera

El juez Mario Cortez Aldama, quien dictó sentencia absolutoria a favor de las tres personas presuntamente vinculadas a la desaparición forzada del defensor del territorio y uno de los principales líderes de resistencia indígena contra el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan, Sergio Rivera Hernández, fue señalado por exonerar a hombres armados que delinquían y que podrían estar vinculados con el crimen organizado en la Sierra Negra.

Un alto funcionario de la presidencia municipal de Tepanco de López aseguró a este medio que ante la Secretaría de Gobernación se acusó la parcialidad de Cortez Aldama por su lamentable actuación y su fallo a favor de sujetos que integraban la carpeta de investigación CDI: 2795/2019/TEHUA.

De acuerdo al folio 01864920 de la solicitud de información al Poder Judicial del Estado de Puebla, y en el Oficio No: UTPJ/1430/2020, el juez de Enjuiciamiento de la Región Judicial Sur-Oriente de Tehuacán —que fue expuesto en un video divulgado en Youtube a través de la cuenta Radical Me, por sus prácticas racistas y discriminadoras contra testigos indígenas claves a los que excluyó de su testimonio de la desaparición de Rivera Hernández—, suma al menos 12 quejas en su contra , pero sólo una ha prosperado.

La queja Q-7/2018 se encuentra en procedimiento de responsabilidad administrativa luego de haber concluido la etapa de instrucción, actualmente está en el periodo de elaboración de proyecto de resolución, pero la información contenida ha sido clasificada como reservado por un periodo de un año, esto de acuerdo con la resolución del Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado con folio 02011720.

Caso Tehuacán

De acuerdo a una fuente confiable que ha apelado a la gracia del anonimato por temor a represalias, el juez Mario Cortez Aldama liberó a sujetos que integraban la carpeta de investigación CDI: 2795/2019/TEHUA, por el robo de un camión de gas a mano armada y el secuestro del conductor; y aunque no se interpuso un expedientillo de queja, sí hubo una manifestación seria sobre su fallo.

En una grabación que consta en esta Casa Editorial se describen los hechos suscitados el pasado 20 de junio del 2019 que iniciaron con una llamada de alerta por el robo un camión de Gas 1. Agentes acudieron al lugar de referencia y localizaron el camión de Gas Uno así como un vehículo marca Volkswagen tipo Bora, color negro que le escoltaba, ambos circulando con dirección de Tepanco de López a San Luis Temalacayuca.

Al darles alcance, los vehículos aceleraron la velocidad. Así la persecución se prolongó durante varios kilómetros en la carretera y luego por caminos de terracería en los que hubo intercambio de disparos de armas de fuego. En el paraje “La Nopalera” la patrulla rebasó a los vehículos cerrando el paso, los sujetos frenaron sus unidades en marcha y descendieron para tratar de darse a la fuga, finalmente fueron detenidos y asegurados por la policía municipal. Uno resultó herido en un pie.

El testimonio refiere que los asaltantes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Ciudad de Tehuacán y que la carpeta se tenía que judicializar en la Casa de Justicia de Tehuacán, pero extrañamente el asunto fue turnado a Tecamachalco, fuera de toda lógica. “Llama la atención, porque los detenidos eran de Tlacotepec de Juárez, que pertenece a Tecamachalco”, refirió la fuente

El funcionario explicó que fue en la primera audiencia de Control de Detención cuando el juez Aldama resolvió que la detención fue ilegal argumentando que hubo exceso de abuso de la fuerza pública policial, aun cuando se había acreditado que los sujetos habían disparado también a los agentes y a la patrulla.

“El juez ni siquiera entró al estudio de datos de prueba, sólo determinó su inocencia ante supuestos indicios de violencia policiaca. Y eso no es todo, ordenó el inicio de la carpeta de investigación de los policías que realizaron la detención” denunció.

Refirió también que éste hecho provoca que policías no intervengan en detenciones a pesar de que Tepanco de López resulta un punto álgido dada su incidencia delictiva.

En el historial del juez que formó parte de la terna del exgobernador José Antonio Gali Fayad en el Congreso local para convertirse en magistrado del Tribunal Superior de Justicia; consta que fue señalado en 2018 de liberar a cuatro custodios acusados de participar en la evasión de un comandante de policía preso en Tecamachalco, también relacionado con el crimen organizado.

En un recuento hemerográfico se revela que siendo juez de control en Tecamachalco, Aldama liberó a los cuatro custodios acusados de evasión de reos y permitir que Martín Aquino Flores, comandante de la Policía Municipal de Quecholac en 2011, escapara. Aunque estaba relacionado con delitos como robo a camiones de carga y venta de droga, fue detenido ese año por una riña familiar en Palmarito Tochapan, por lo que fue inculpado por delitos como lesiones dolosas y “ataques peligrosos”.

Desechan queja

La queja interpuesta por el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) contra el juez de Enjuiciamiento de la Región Judicial Sur-Oriente de Tehuacán por conductas contra indígenas fue desechada. DE/37/2020 “Al no encontrarse elementos suficientes para demostrar la presunta responsabilidad administrativa, se ordenó conclusión y archivo del expediente”

Integrantes de MAIZ señalaron que durante el proceso de enjuiciamiento las quejas de la parcialidad del juez a favor de los acusados y su negativa proporcionar a los 4 testigos de contexto y 2 testigos oculares, traductores que hablaran la variante del náhuatl que ellos conocen y que es distinta a la que oficialmente se cuenta en el juzgado, fueron ignoradas. Aunque la defensa exhibió conductas racistas y pidió que las conductas hostigantes y ofensivas del juez fueran tomadas en cuenta para reponer el juicio con otro juzgador, el proceso nunca se detuvo. Finalmente el fallo fue la liberación de los presuntos implicados en la desaparición del defensor del territorio.

Integrantes del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas comparecieron ante el Tribunal de Enjuiciamiento dieron cuenta de las actividades de defensa de derechos humanos de Rivera Hernández. al saber de la resolución emitieron un comunicado expresando suma preocupación por la seguridad de los familiares del luchador social, su comunidad y los testigos en el caso. El subsecretario de Derechos Humanos, Probación y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez se sumó al diagnóstico negativo sobre la resolución del juez de Tehuacán y llamó a que fuera reconsiderada.

El fallo del juez ha estimulado el esquema de impunidad, señala

Para Omar Esparza, coordinador del movimiento MAIZ e integrante de las Comunidades en Resistencia contra el Proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan, el encuentro con el juez Aldama ha significado un frentazo contra la corrupción, la impunidad, la injusticia, el calvario de víctimas por las instituciones.

“Representa la vieja estructura de cacicazgos de poder, al servicio de particulares, vendedor de dignidad por unos cuantos pesos. No sólo incompetente, es ignorante de la ley y racista. No puede ser que un juzgador así pueda estar al frente de decisiones tan importantes donde la gente se juega la vida y además se le garantiza impunidad a diestra y siniestra a criminales”

Los estragos del fallo del juez no han terminado, perpetradores del crimen contra Sergio están en puestos administrativos en la presidencia municipal y deciden el destino de los recursos públicos, tanto del gobierno del Estado y de programas federales y han castigado la resistencia.

“Más que fortalecer a criminales, el fallo del juez ha estimulado el esquema de impunidad y la lógica que se puede asesinar y desaparecer y no pasa nada. Para nosotros esto es aún más grave, una agresión más contra el movimiento de resistencia, hemos sido excluidos de programas sociales, no hay uno sólo integrante del movimiento que haya alcanzado algún apoyo. En tiempo de pandemia y de crisis no hubo despensa para quienes han alzado la voz contra la Minera Autlán. Para los que integran la resistencia tampoco ha habido cabida en los programas de apoyo al campo o cafiticultores. Los testigos de la desaparición del defensor del territorio han sido sujetos de amenazas e intimidaciones, de lo cual señaló como responsable al ex presidente municipal de Zoquitlán, Fermín González León.