Enfermedades raras, sin registro oficial en Puebla

El Consejo de Salubridad General (CSG) en México ha reconocido 20 enfermedades raras, pero en la estadística de la Secretaría de Salud en Puebla solo consta uno de ellos: la Espina Bífida, el registro ha dejado fuera otros padecimientos como el de Laura, diagnosticada con el Síndrome de Ehlers-Danlos –caracterizada por la movilidad articular excesiva– que le ha hecho sufrir además de críticas y discriminación, diagnósticos falsos y tratamientos dañinos por médicos que ignoran su existencia y abordaje.

Dulce María Castro Coyotl, una de los 13 médicos especialistas en Genética en Puebla –que ha atendido en su consulta en el reciente año, al menos 50 pacientes con alguna enfermedad rara o poco frecuente– aseguró que al no existir una estadística o registro oficial de estos padecimientos no solo se desconoce e invisibiliza al paciente, sino que frena toda política pública para su atención.

Señaló que aunque estos padecimientos son crónicos, degenerativos y su gravedad crece día con día, están ausentes en el protocolo estatal de Atención a Personas con Discapacidad y aunque los afectados, con diagnóstico en mano, han acudido a solicitar la ayuda del estado, hay negativa para su atención por no constar en el catálogo de enfermedades discapacitantes.

Las enfermedades raras estuvieron consideradas en el presupuesto del “Fondo de protección contra gastos catastróficos de salud”, pero este desapareció junto con el Seguro Popular en 2020. Actualmente, aunque el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) es el encargado de subsidiar los tratamientos de los pacientes con enfermedades raras, en Puebla no existe claridad de su ejecución.

De acuerdo con Castro y con la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras de la UNAM, estos casos representan un verdadero enigma hasta para los propios especialistas, por lo que la detección suele ser tardía y fallida.

Tal es el caso de Laura Sánchez, fisioterapeuta de 27 años que vive en Puebla. Narró que después de todo un recorrido con especialistas fue diagnosticada certeramente por una genetista con el síndrome de Ehlers-Danlos, padecimiento que implica la fragilidad de los tejidos conectivos afectando la piel, los ligamentos, las articulaciones, los vasos sanguíneos y órganos internos, además de presentarle dificultades para respirar y taquicardias.

Pero por años, decenas de médicos confundieron el padecimiento con un sinnúmero de diagnósticos, desde enfermedades de los huesos, osteoartritis temprana, inflamación del esternón, fibromialgia, entre otra decena, incluso fue referida con psiquiatras. “Un neurólogo dijo frente a mis padres “esta niña no tiene nada, todo lo está inventando”, recordó Laura.

El dolor constante principalmente en articulaciones y la fatiga crónica que la hacía dormir hasta 15 horas diarias hacían que familiares y personas cercanas la acusaran de floja y de tener padecimientos de “viejitos”. Por su condición incomprendida fue excluida y discriminada en la escuela y más tarde en el mundo laboral.

Pero su salud se ha visto comprometida, pues en momentos de crisis ha acudido a los servicios de emergencia de hospitales del sector salud, con crisis de dolor en el pecho, músculos tensos al grado de flexionar sus articulaciones, sin poder respirar y con luxación en la mandíbula, imposibilitada para hablar y moverse. Aunque familiares informaban a los médicos el diagnóstico, la enfermedad no constaba en el protocolo y reconocían que no sabían qué era.

“No sabían ni cómo tratarme ni qué hacerme o qué darme. A la fecha nunca supe realmente que me inyectaban para el dolor, pero era lo único que me ponían. De ahí en fuera no sabían qué hacer”, refirió la joven.