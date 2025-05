Enfermedad mental en universitarios

La salud mental está empeorando, especialmente entre los estudiantes universitarios, en quienes la depresión y la ansiedad representan los problemas más comunes. Alrededor de 42% de estos estudiantes informaron tener alguna alteración en su salud mental.

Investigaciones han mostrado que la depresión aumentó en estudiantes durante la pandemia de Covid-19. Un estudio encontró que los casos de depresión moderada a grave subieron de 30% a 44% y la ansiedad en el mismo grado pasó de 22% a 27%. Otra investigación en estudiantes del Reino Unido reveló que, nueve meses después del inicio de la pandemia, su bienestar mental y actividad física habían disminuido.

El sueño es fundamental para el bienestar y la mala calidad del sueño es frecuente en jóvenes. La disminución en la calidad del sueño observada en estudiantes universitarios podría contribuir al incremento en problemas de salud mental. Se ha sugerido que la soledad impuesta por los confinamientos durante la pandemia pudo haber empeorado la calidad del sueño, siendo otro posible factor de riesgo. La preferencia por la soledad (PPS), que es el deseo de estar solo en lugar de convivir con otros, es diferente de la soledad, que implica aquellos sentimientos negativos por la falta de contacto social generado en forma involuntaria.

Se sabe que el ejercicio regular es benéfico para la salud física y mental, aliviando la depresión y la ansiedad y disminuyendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y muerte prematura. Algunos estudios sugieren que los beneficios del ejercicio para la salud mental podrían ser similares a los de la psicoterapia. Además, el ejercicio promueve la socialización y la conexión social, satisfaciendo la necesidad humana de relacionarse. Los estudiantes que hacen ejercicio regularmente pueden tener una mejor salud integral y desarrollar resiliencia psicológica.

Finalmente, el consumo de alcohol, popular entre estudiantes universitarios, podría ser otro factor de riesgo para la depresión y la ansiedad. El consumo excesivo de alcohol puede tener consecuencias negativas. También existe una relación entre el alcohol y la calidad del sueño, ya que algunas personas con dificultades para dormir pueden recurrir al alcohol como ayuda para conciliar el sueño.

En un estudio particularmente interesante (1), se reclutaron estudiantes de la Universidad de Birmingham que se ofrecieron como voluntarios para un estudio transversal. La muestra incluyó a 290 estudiantes de pregrado (31 hombres y 255 mujeres) con una edad promedio de 19 años. Se utilizaron cuestionarios en línea para medir sueño, PPS, ejercicio y consumo de alcohol como posibles factores que influyen en la depresión y la ansiedad. Se emplearon escalas estandarizadas para medir cada una de estas variables.

En este estudio se encontró que solo la preferencia por la soledad predijo tanto la depresión como la ansiedad. La relación entre el consumo de alcohol y el ejercicio con la salud mental no fue tan clara.

Aunque muchos estudios indican que la actividad física es buena para la salud mental, algunas investigaciones sugieren que no siempre es un factor predictivo significativo para la depresión o la ansiedad en todas las poblaciones. De manera similar, la investigación sobre el consumo de alcohol y la salud mental ha arrojado resultados mixtos. Un descubrimiento sorprendente mostró que el sueño no fue un predictor significativo de la salud mental en este estudio, lo que contradice la evidencia científica existente. Esto podría deberse al rango de edad limitado de los participantes, ya que la relación entre los problemas de sueño y la depresión parece ser más fuerte en adultos mayores. En cuanto a los hallazgos más significativos, se observó que una mayor preferencia por la soledad se asoció con menores niveles de depresión y ansiedad, sugiriendo que podría ser un factor protector para la salud mental; sin embargo, la literatura sobre la PPS muestra resultados contradictorios. Algunos estudios la asocian con mayores niveles de ansiedad y depresión, mientras que otros, como este, encuentran lo contrario. Curiosamente, en este trabajo, una mayor PPS se relacionó con un menor consumo de alcohol.

Las limitaciones del estudio incluyen, dentro de lo más sobresaliente a la composición de la muestra, con una mayoría de mujeres jóvenes, lo que dificulta la generalización de los resultados a otras poblaciones.

En conclusión, este estudio es el primero en demostrar que la PPS es un predictor significativo tanto de depresión como de ansiedad. Esto es bastante complejo con respecto a la búsqueda de resolverlo, ya que generalmente la PPS se considera un rasgo y no algo que pueda manipularse. Por otro lado, estas características a menudo están vinculadas a rasgos de personalidad como la introversión. Por supuesto, aunque no se encontró una relación directa entre el consumo de alcohol y la depresión o ansiedad, es definitivo que no puede recomendarse bajo ninguna circunstancia, contrariamente a lo que implica el ejercicio que efectivamente se debe de hacer en una forma regular.

Fuente: (1) Catling, J., Hussain, I., Khalil A. Psychological and Behavioural Factors That Impact on the Mental Health of University Students. Mental Illness 2025.1 (2025): 4160351.

