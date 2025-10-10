Encuentro regional del Cecamba reunirá a menores serranos y mixtecos de Puebla

Niños y niñas intérpretes de dos regiones de Puebla se encontrarán en la Casa de Cultura para compartir sus conocimientos y experiencias como alumnos de los Centros de Capacitación de Música de Banda (CECAMBA), y de paso mostrar su talento y virtuosidad.

Lo anterior, como parte del sexto Encuentro regional de los Cecamba que reunirá a menores provenientes de la Sierra Nororiental y la Mixteca; particularmente de Chalchicomula de Sesma, Cuetzalan del Progreso, Huitziltepec y Puebla Capital.

Te recomendamos: En su edición 55, llaman a participar en concurso de altares de Casa de Cultura

Programado para el próximo domingo 12 de octubre a partir de las 13:30 horas, con entrada gratuita, en la Casa de Cultura ubicada en la 5 Oriente 5, en el Centro Histórico de esta ciudad.

Bajo la dirección de los maestros Franco André Pumarino Vázquez, Lucino Jiménez Apolinar y Eduardo Morales Domínguez, las niñas, niños y jóvenes participantes desarrollarán un repertorio compuesto por obras como Overture 1812, Clarinete Boogie, A Tchaikowvski portrain, Amparito Roca y Danzón Almendra, por mencionar algunas.

Apenas en agosto pasado, más de 130 niñas, niños, adolescentes y jóvenes de entre ocho y 17 años de edad se reunieron en Puebla en el marco de la edición 11 del Encuentro Inter Cecamba, venidos de Cuetzalan del Progreso, Santa Clara Huitziltepec, Santa Isabel Cholula, Atzitzintla, San Salvador El Seco, Chalchicomula de Sesma y la propia Puebla capital.

Con 25 años de trabajo, el programa del Cecamba destaca porque no ha cambiado ni de nombre ni de logotipo ni de esencia, sino un caso único de pervivencia y persistencia musical que debe ser tomada en cuenta, pues en él los menores participantes encuentran unidad y confianza, como ha señalado la actual responsable del programa a nivel estatal, Marcela Sánchez Romero.

También puedes leer: La materia y lo invisible forman la obra escultórica del arquitecto Pablo Fierro

Destaca que previo al sexto Encuentro regional de Cecamba, la Orquesta Típica del Estado de Puebla (OTEP), ofrecerá un concierto especial en el marco de su 60 aniversario, el cual iniciará a las 12 horas y tendrá la participación de la Compañía de Ballet Sisti.

A esta programación se suma la presentación México de Colores, a cargo de la Compañía Merki Teatro y el Ballet Folklórico Tlatoani, a las 15 horas; así como dos funciones de la quinta Muestra de Cine Afrodescendiente que se realizarán dentro de la Cinemateca Luis Buñuel a las 17 y 19 horas, respectivamente.

Para saber más se puede visitar el sitio electrónico de la Secretaría de Arte y Cultura: sayc.puebla.gob.mx