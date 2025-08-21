Para reflexionar sobre el quehacer de los museos y su renovación alistan el Encuentro Internacional de Museos

Para reflexionar sobre los diversos temas que se han abordado a lo largo de una década, sobre todo alrededor de los públicos y el quehacer de los recintos frente a ellos, así como para demostrar que la labor de los trabajadores, curadores, museógrafos y directivos de los museos no acaba, sino que necesita nutrirse y renovarse, alistan la décima edición del Encuentro Internacional de Museos.

Organizado por el Museo UPAEP, el encuentro será del 12 al 14 de noviembre tanto en este recinto universitario como en otros espacios museísticos de Puebla pertenecientes al Organismo Público Descentralizado (OPD) Museos Puebla, que este año colabora con el proyecto, como señaló su directora Josefina Farfán Ortega.

Durante una conferencia de medios, Evelin Flores Rueda, directora del Centro cultural UPAEP y coordinadora del encuentro desde su primera edición, dijo que este 2025 el programa incluirá 13 conferencias, seis paneles y cuatro mesas de diálogo, en los que participarán más de 40 especialistas de diversas instituciones.

El encuentro, definió, ha sido un espacio para el cruce de conocimientos y de posibilidades laborales. Recordó que iniciado como una necesidad de capacitación del Museo UPAEP, que entonces fue apoyado por el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos -que sigue presente el proyecto- y el naciente Museo del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos.

“10 años se dicen rápido y fácil, pero han sido 10 años en los que hemos ido buscando la profesionalización de los colegas y de nuestros propios equipos de trabajo en los museos”, dijo Flores Rueda.

De paso, confió que a lo largo de esta década no sólo se ha trabajado de y para los museos, sino a la par de especialistas de diversos campos, provenientes de universidades e instituciones del país y del extranjero.

Destacó que, para esta edición, denominada Ideas que inspiran, se consolida como un espacio a nivel nacional que “pone a Puebla muy en alto”, pues incluso el encuentro es considerado como el más importante de su tipo en México.

Así, del 12 al 14 de noviembre se revisarán temas que de alguna forma u otra han sido abordados a lo largo de las nueve ediciones anteriores: el quehacer de los museos en el siglo XXI; el patrimonio científico, tecnológico, artístico y cultural; museos como agentes de transformación social; así como procuración de fondos, conservación, marketing, estudios de públicos o impacto de las tecnologías, todo ellas temáticas que vistas a la luz del presente ayudarán a ver si las dinámicas museales han cambiado o no.

En su caso, Mariana Cruz Ugarte, coordinadora museal del Museo UPAEP detalló que en el décimo Encuentro Internacional de Museos tendrá como invitados especiales a Ana Moreno Rebordinos, coordinadora general de Educación del Museo del Prado y Teresa Torres Pérez-Solero, del Museo de la Universidad de Navarra, ambas de España, así como Trebor Smith, director asociado, aprendizaje multisensorial y curador de la iniciativa Tiempo presente.

Otros vendrán de Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Perú y por supuesto México, con especialistas como Leticia Pérez Castellanos, docente de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete”, y Salvador Rueda Smithers, director del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, entre otros más.

Concluyó que, hasta el 19 de octubre, la cuota de inscripción será de 700 pesos para público en general, mientras que a partir del día 20 el costo regular será de 850 pesos. Para mayor información se puede visitar el sitio https://eventos.upaep.mx/evento/10-encuentro-internacional-de-museos