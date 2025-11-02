Chihuahua: colectivos de cinco estados exigen al estado asumir crisis de desapariciones

Madres de personas desaparecidas de los estados de Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa, Morelos y Chihuahua participaron en el Encuentro de Colectivos de Personas Buscadoras 2025, convocado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), el cual concluyó con un mitin en el antimonumento ubicado frente a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Los familiares colocaron 19 placas con los nombres de sus seres queridos, como acto simbólico para mantener la visibilidad del problema de personas desaparecidas en todo el país. Con estos nuevos nombres, sumaron 311 las personas recordadas en el antimonumento, “que se ha convertido en símbolo de resistencia, amor y denuncia ante la impunidad”, señaló el Cedehm en un boletín de prensa.

“Desde este acto de memoria, las familias buscamos también hacer un llamado firme y urgente a las autoridades estatales y al Congreso de Chihuahua. Cada plaquita representa una vida arrebatada y una familia que no deja de buscar”.

Sobre el encuentro, explicaron que permitió:

“Tejer redes de acompañamiento, fortalecer la organización comunitaria y reafirmar que la búsqueda es una tarea que el Estado debe asumir con seriedad, recursos y sensibilidad”.

Fue “un espacio de encuentro, memoria y fortalecimiento colectivo que reunió a mujeres de los estados de Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa, Morelos y Chihuahua”.

Durante dos días, compartieron experiencias en la búsqueda de sus seres queridos y participaron en talleres sobre el funcionamiento de la Fiscalía, los derechos de las víctimas, el contexto de violencia en Chihuahua y las herramientas legales disponibles para la búsqueda y la exigencia de justicia.

El Cedehm señaló que, a pesar de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, uno de los mayores retos ha sido su implementación efectiva. En el caso de Chihuahua, aunque se ha anunciado la creación de una Fiscalía Especializada en Desaparición, las familias exigen participación directa y recursos suficientes para que las labores de búsqueda e investigación sean reales, oportunas y humanas.

“No queremos una fiscalía que exista sólo en el papel. Queremos una institución que busque con nosotras, que escuche, que acompañe y que actúe”.

“Cada nombre grabado en el antimonumento nos recuerda que la desaparición no es una cifra, sino una herida abierta en nuestra sociedad”.

Zihuatanejo, Guerrero: llamado a cooperación internacional

En Zihuatanejo, Guerrero, el colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco advirtió que México carece de capacidad institucional para enfrentar la desaparición de personas. Con motivo de la cuadragésima tercera Exposición itinerante de personas desaparecidas, colocaron fotografías en los llamados sitios de esperanza, ubicados en las inmediaciones del palacio municipal de Zihuatanejo de Azueta, en la región de Costa Grande.

La presidenta del colectivo, Socorro Gil Guzmán, expresó:

“Ha sido necesario que varias organizaciones y colectivos de familias lleven a otras tribunas de responsabilidades internacionales al Estado mexicano, que no ha cumplido”.

Gil Guzmán, quien busca a su hijo desaparecido desde el 5 de diciembre de 2018, recordó la entrada en vigor del Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que México firmó y ratificó, y por lo tanto está obligado a cumplir.

Advirtió que México será observado por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, que propondrá apoyo técnico para superar la crisis.

“Esperamos que el Estado mexicano acepte, pues ha demostrado que no tiene la capacidad, por sí mismo, de proteger a la población contra este grave delito, sumando más de 133 mil personas desaparecidas de 1996 a la fecha”.

El colectivo indicó que son urgentes medidas de prevención, búsqueda inmediata, identificación forense, investigaciones de los responsables, atención médica, asistencia psicológica, apoyo económico, medidas de no repetición y restitución digna. Para ello, se requiere capacitación especializada en todas las áreas del conocimiento.

Las buscadoras han presentado exposiciones en Acapulco, Chilpancingo, Petatlán, Taxco y ahora en Zihuatanejo, donde han intervenido los Árboles de la Memoria y la Esperanza, con fotografías de sus seres queridos desaparecidos.

Madres también reprocharon que el Estado no reconozca la crisis humanitaria, expresada en asesinatos, desapariciones, feminicidios, cuerpos sin identificar, desplazamientos forzados, trata de mujeres y niñas, trabajo esclavo, entre otras problemáticas.

