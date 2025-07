Encuentran un cráneo humano en el centro de Izúcar de Matamoros

Esta mañana fue localizado un cráneo humano en un terreno baldío del centro de Izúcar de Matamoros, en el cruce de las calles Zaragoza y Aldama. El hallazgo fue reportado de manera anónima a través de una llamada telefónica, lo que movilizó a policías municipales, quienes acordonaron la zona en espera del arribo de peritos de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE).

El resto óseo fue levantado por personal especializado y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de la capital poblana, ya que las instalaciones forenses de Izúcar permanecen fuera de operación. Además, el hallazgo ocurrió a una calle de las oficinas del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Izúcar de Matamoros (Sosapamim).

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona transitaban como de costumbre por el cruce cuando se percataron de la presencia de restos óseos. En un inicio, no se tuvo certeza de si se trataba de un cráneo humano.

Asimismo, testimonios recabados en el lugar refieren que no se observaron movimientos inusuales ni la presencia de personas que pudieran haber abandonado el cráneo en el sitio. La aparente normalidad con la que transcurrió la mañana incrementó la sorpresa entre los habitantes.

Aunque el terreno no cuenta con instalaciones públicas ni privadas, los vecinos subrayaron que el hallazgo ocurrió en una zona céntrica del municipio. A tan solo una cuadra se encuentran las oficinas del Sosapamim, y a pocos metros se ubica la Unidad Escolar Particular (UEP).

Cabe destacar que el descubrimiento se realizó minutos después de la clausura escolar de la UEP, lo que generó conmoción entre las personas que transitaban por la zona, incluidos padres de familia y estudiantes.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado no ha logrado identificar a quién pertenece el resto óseo ni ha determinado su género. En este sentido, no se han localizado más restos óseos en el lugar. No obstante, ya fue abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.