Encuentran sin vida a colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera; presentaban huellas de violencia

Kevin Ruiz y Nayelli Ramírez

Ciudad de México. Autoridades del Estado de México hallaron el pasado 17 de septiembre dos cuerpos con signos de violencia en el Municipio de Cocotitlán, que pertenecen al cantante Bayron Sánchez alias B-King y Jorge Herrera alias Regio Clown.

Reportes señalan que el hallazgo se realizó en la carretera, hasta donde presuntamente trasladaron los cuerpos para abandonarlos un día después de su desaparición.

Los cuerpos se encontraban maniatados y tapados con bolsas de hule color negro.

Familiares de Bayron Sánchez fueron trasladados este día hasta esa entidad para el reconocimiento de los cuerpos, contaron fuentes ministeriales.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante estos hechos, la FGJEM conduce una investigación por homicidio.

Este lunes 22 de septiembre, los familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos.

