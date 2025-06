Encuentran cuerpo sin vida embolsado en límites entre Texmelucan y San Salvador El Verde

La mañana de este sábado, campesinos de la junta auxiliar de San Rafael Tlanalapan, en el municipio de San Martín Texmelucan, reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona, envuelto en bolsas de plástico, sobre un camino de terracería que conecta con el municipio vecino de San Salvador El Verde.

El cadáver, cuyo género aún no ha sido determinado por las autoridades, fue hallado junto a una cartulina con un mensaje, cuyo contenido no ha sido revelado públicamente. Debido a las condiciones en que se encontraba el cuerpo, las corporaciones de seguridad no pudieron precisar sus características físicas ni el tipo de heridas que presentaba.

Las autoridades manejan como una de las principales hipótesis un posible ajuste de cuentas entre grupos delictivos, debido a la violencia del crimen y el mensaje dejado en el lugar.

El hallazgo ocurrió específicamente en el tramo conocido como camino Real a Tlacotepec, frente al pozo de agua identificado como “Capulín mochó”, una zona limítrofe entre ambas demarcaciones. Los campesinos alertaron de inmediato a las autoridades al detectar un bulto de gran tamaño en medio de los terrenos de cultivo.

Minutos después, agentes de la Policía Municipal, de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM) acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de un cuerpo sin vida. La zona fue acordonada para preservar la escena del crimen.

Peritos criminalistas y personal de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos realizaron las diligencias correspondientes. El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y su posible identificación. Por ahora, permanece en calidad de desconocido.

Finalmente, la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Agentes del Ministerio Público, junto con peritos forenses, continúan trabajando en la recolección de evidencias.

