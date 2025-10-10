Encuentran cadáver en un pozo de vivienda en San Matías Cocoyotla; habría estado un mes en descomposición

Este jueves fue localizado el cadáver de una persona al fondo de un pozo dentro de una vivienda ubicada en la privada Puebla de San Matías Cocoyotla, en el municipio de San Pedro Cholula. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo llevaba al menos un mes en el lugar.

Según la información preliminar, el hallazgo ocurrió cuando los nuevos habitantes del domicilio realizaban labores de limpieza y mantenimiento en la casa, incluyendo el pozo.

Durante los trabajos, observaron prendas de mezclilla en el interior, lo que les resultó sospechoso. Minutos después, pudieron confirmar que se trataba de un cuerpo humano ubicado al fondo de la perforación.

Ante el hallazgo, los residentes contactaron a los servicios de emergencia a través del 911. Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos, paramédicos de Protección Civil, así como policías municipales y estatales.

Una vez confirmado que se trataba de un cadáver sin signos vitales, comenzaron las labores para recuperar los restos humanos.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) también se presentaron en la zona para realizar las diligencias correspondientes. Por el avanzado estado de descomposición, se estima que el cuerpo llevaba al menos un mes en el pozo.

Hasta el momento, las autoridades ministeriales no han determinado la causa de muerte ni identificado el género o la identidad de la víctima. En tanto, las investigaciones continúan para descartar la posible existencia de más restos en el lugar.