Martes, septiembre 9, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Encuentran cadáver desmembrado y envuelto en plástico en Misiones de San Francisco

Apenas la semana pasada abandonaron el cuerpo de Betsaida Cruz de 19 años con huellas de extrema violencia

Hallan cadáver desmembrado en bolsa en Coronango; FGE mantiene operativo y realiza necropsia para identificar a la víctima
Hallan cadáver desmembrado en bolsa en Coronango; FGE mantiene operativo y realiza necropsia para identificar a la víctima
Isaí Pérez Guarneros

Un vecino del fraccionamiento Misiones de San Francisco, en el municipio de Coronango, localizó esta noche el cadáver desmembrado de una persona dentro de una bolsa de plástico sobre la privada Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con su testimonio, poco después de las 19 horas caminaba cerca de la privada cuando percibió un fuerte olor fétido proveniente de lo que parecía ser una bolsa de basura. Al acercarse, descubrió en su interior los restos de un ser humano.

Tras el hallazgo, el testigo se comunicó con los servicios de emergencia a través del 911. Minutos después arribaron policías municipales de Coronango acompañados por efectivos del Ejército mexicano, quienes confirmaron que se trataba de restos humanos y procedieron a acordonar la zona, en espera de peritos de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) para el levantamiento del cadáver.

Según el reporte inicial del vecino que dio aviso, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que hasta el momento impide determinar características básicas de la víctima como su género o edad.

Al cierre de esta edición, el lugar permanecía bajo resguardo de un fuerte operativo policiaco en coordinación con personal castrense. Se prevé que en las próximas horas los restos sean trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de la capital poblana para realizar la necropsia correspondiente e iniciar los trabajos de identificación.

Cabe recordar que apenas la semana pasada, trabajadores recolectores de PET hallaron el cuerpo sin vida de Betsaida Cruz, una joven de 19 años, envuelto en bolsas de plástico y cubierto con un colchón en la sección 10 del mismo fraccionamiento Misiones de San Francisco.

En aquel caso, la FGE confirmó que la víctima presentaba huellas de extrema violencia, por lo que la investigación avanza bajo la hipótesis de feminicidio. De acuerdo con las pesquisas ministeriales, la joven habría sido asesinada en otro sitio y su cuerpo abandonado en ese lugar la madrugada del martes pasado.

Además, el viernes reciente, una mujer de 26 años presuntamente se quitó la vida en su vivienda de la sección 6 del fraccionamiento. Autoridades ministeriales informaron que su cuerpo fue encontrado por su hija durante la mañana de ese día.

La FGE investiga este último hecho como un suicidio, ya que la necropsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por suspensión. No obstante, la dependencia señaló que no descarta otras líneas de investigación.

Temas

Más noticias

Internacional

Trump deberá pagar 83.3 mdd a escritora E. Jean Carroll por difamación, ratifica tribunal

La Jornada -
Reuters Nueva York. Un tribunal federal de apelaciones rechazó este lunes anular un veredicto de un jurado de 83.3 millones de dólares contra el presidente...
Internacional

Demócratas exhiben carta sexual atribuida a Trump en álbum de Epstein

La Jornada -
Ap Washington. Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron el lunes una carta de contenido sexualmente sugestivo dirigida a...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Asesinan a tiros a matrimonio al interior de su vivienda en San Andrés Azumiatla

Isaí Pérez Guarneros -
Una mujer y un hombre, presuntamente esposos, fueron asesinados a balazos dentro de su domicilio en la colonia Santa Cruz La Isla, perteneciente a...

Autoridades detienen a 11 personas y decomisan arsenal durante búsqueda de desaparecidos en Amozoc

Isaí Pérez Guarneros -
Luego de 24 horas de un operativo desplegado por tierra y aire para localizar a 11 hombres reportados como desaparecidos en Amozoc tras acudir...

Balacera en carretera Ahuazotepec–Zacatlán deja dos hombres muertos

Isaí Pérez Guarneros -
Una balacera registrada la tarde del viernes en la carretera federal Ahuazotepec–Zacatlán, a la altura de la gasolinera Las Lajas, en el municipio de...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025