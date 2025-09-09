Encuentran cadáver desmembrado y envuelto en plástico en Misiones de San Francisco

Un vecino del fraccionamiento Misiones de San Francisco, en el municipio de Coronango, localizó esta noche el cadáver desmembrado de una persona dentro de una bolsa de plástico sobre la privada Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con su testimonio, poco después de las 19 horas caminaba cerca de la privada cuando percibió un fuerte olor fétido proveniente de lo que parecía ser una bolsa de basura. Al acercarse, descubrió en su interior los restos de un ser humano.

Tras el hallazgo, el testigo se comunicó con los servicios de emergencia a través del 911. Minutos después arribaron policías municipales de Coronango acompañados por efectivos del Ejército mexicano, quienes confirmaron que se trataba de restos humanos y procedieron a acordonar la zona, en espera de peritos de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) para el levantamiento del cadáver.

Según el reporte inicial del vecino que dio aviso, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que hasta el momento impide determinar características básicas de la víctima como su género o edad.

Al cierre de esta edición, el lugar permanecía bajo resguardo de un fuerte operativo policiaco en coordinación con personal castrense. Se prevé que en las próximas horas los restos sean trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de la capital poblana para realizar la necropsia correspondiente e iniciar los trabajos de identificación.

Cabe recordar que apenas la semana pasada, trabajadores recolectores de PET hallaron el cuerpo sin vida de Betsaida Cruz, una joven de 19 años, envuelto en bolsas de plástico y cubierto con un colchón en la sección 10 del mismo fraccionamiento Misiones de San Francisco.

En aquel caso, la FGE confirmó que la víctima presentaba huellas de extrema violencia, por lo que la investigación avanza bajo la hipótesis de feminicidio. De acuerdo con las pesquisas ministeriales, la joven habría sido asesinada en otro sitio y su cuerpo abandonado en ese lugar la madrugada del martes pasado.

Además, el viernes reciente, una mujer de 26 años presuntamente se quitó la vida en su vivienda de la sección 6 del fraccionamiento. Autoridades ministeriales informaron que su cuerpo fue encontrado por su hija durante la mañana de ese día.

La FGE investiga este último hecho como un suicidio, ya que la necropsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por suspensión. No obstante, la dependencia señaló que no descarta otras líneas de investigación.